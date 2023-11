PlayStation 5 miażdży Xboxa. Dane nie pozostawiają złudzeń

PlayStation 5 od początku sprzedaje się lepiej niż Xbox Series X/S. Najnowsze dane pokazują, że przewaga Sony tylko się powiększa.

Wyłonienie zwycięzcy tej generacji konsol raczej nie będzie zadaniem trudnym. Od początku PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż Xbox Series X/S. Co więcej, najnowsze dane z Europy pokazują, że przewaga Japończyków tylko się powiększa.

PlayStation 5 miażdży Xbox Series X/S

Według najnowszych danych to PlayStation 5 jest najlepiej sprzedającą się konsolą w Europie. Sprzęt Japończyków zanotował wzrost zainteresowania aż o 143 proc. względem października 2022 roku.

Na drugim miejscu jest Nintendo Switch ze spadkiem o 20 proc. rok do roku, a na trzecim Xbox Series X/S. Konsola Microsoftu zanotowała regres aż o 52 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W sumie na Starym Kontynencie (bez Niemiec i Wielkiej Brytanii) w październiku sprzedano 481 tys. konsol.

Nieco inaczej wygląda to w porównaniu do poprzedniego miesiąca, czyli września 2023 roku. W takim wypadku sprzedaż PlayStation 5 wzrosła o 11 proc., Nintendo Switch o 10 proc., a Xboxa spadła o 20 proc.

Nie najgorzej jest też pod kątem sprzedaży gier. W samym październiku kupiliśmy ich aż 10,21 mln. Dotyczy to zarówno konsol, jak i PC-tów. Co prawda jest to spadek o 2,3 proc. rok do roku, ale raczej nie ma powodów do paniki. Najpopularniejsze tytuły to: EA Sports FC 24, Assassin's Creed Mirage oraz Spider-Man 2. Zaskakuje cały czas wysoka pozycja GTA V, które plasuje się na piątym miejscu.

Zobacz: PlayStation 5 sprzedaje się świetnie, ale wciąż gorzej niż PS4

Zobacz: PlayStation Portal rozebrane na części. Jakie tajemnice skrywa?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mkfilm / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GamesIndustry.biz