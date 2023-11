PlayStation 5 sprzedaje się świetnie, ale wciąż gorzej niż PS4

Sony pochwaliło się najnowszymi wynikami finansowymi. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak sprzedaje się konsola PlayStation 5.

W trzecim kwartale 2023 roku (od lipca do września) Sony zanotowało rekordowe przychody na poziomie 6,7 mld dolarów. Duża w tym zasługa konsoli PlayStation 5, która sprzedaje się bardzo dobrze. Chociaż Japończycy mają powody do zadowolenia, to należy zaznaczyć, że w analogicznym czasie PS4 znalazło więcej nabywców.

Jak sprzedaje się PlayStation 5?

W ostatnim kwartale liczba sprzedanych konsol PlayStation 5 zwiększyła się o kolejne 4,9 mln egzemplarzy. Tym samym na całym świecie kupiliśmy w sumie 46,6 mln urządzeń. To świetny wynik, ale minimalnie gorszy niż w przypadku PS4. Konsola poprzedniej generacji w pierwszych 12 kwartałach od premiery znalazła 47,6 mln nabywców. Różnica jest niewielka, ale jednak na korzyść PlayStation 4.

Co mogło mieć na to wpływ? Warto pamiętać, że PlayStation 5 trafiło na rynek w dużo mniej korzystnych warunkach geopolitycznych i ekonomicznych. Oczywiście była pandemia, w trakcie której wiele osób szukało domowego źródła rozrywki i konsole sprzedawały się jak szalone, ale jednocześnie był kryzys na rynku chipów i Sony nie było w stanie nasycić rynku odpowiednią liczbą egzemplarzy

Do tego, już po pandemii, zaczęła się wojna w Ukrainie i związany z tym kryzys. Niemal na całym świecie drastycznie wzrosła inflacja. Ludzie zaczęli oszczędzać i takie rozrywki, jak konsole, zostały odłożone na dalszy plan. Dlatego w mojej ocenie wyniki PlayStation 5 należy uznać za bardzo dobre. Podejrzewam, że w najbliższych 2-3 kwartałach PS5 może przegonić PS4.

