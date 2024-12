MOVA: flagowe roboty sprzątające nawet 31% taniej

Marka MOVA wystartowała z promocją na inteligentne roboty sprzątające. Oferuje duże rabaty oraz dodatkowe pakiety akcesoriów w prezencie. Promocja jest dostępna w największych polskich sieciach handlowych do 26 grudnia 2024 roku.

W promocji MOVA na uwagę zasługuje popularny model MOVA S10 z rabatem 31% od sugerowanej ceny katalogowej 1299 zł – czyli za 899 zł. Ten zaawansowany robot sprzątający wyróżnia się skutecznym systemem mopowania, dzięki któremu dokładnie czyści nawet uporczywe zabrudzenia.

Jego bardziej zaawansowany wariant – MOVA S10 Plus (sugerowana cena katalogowa 1749 zł) – dostępny jest z 20% rabatem, za 1399 zł. Model ten został wyposażony dodatkowo w stację samoczyszczącą, która automatycznie opróżnia zbiornik na kurz, znacząco zwiększając komfort użytkowania.

Producent proponuje także model MOVA P10 Pro Ultra (sugerowana cena katalogowa 3479 zł) dostępny z 17% rabatem za 2899 zł. To urządzenie wyposażone w technologię Vormax oferuje siłę ssania 13,000 Pa. System inteligentnej regulacji mocy z 5-stopniową kontrolą automatycznie dostosowuje parametry pracy do rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia. Robot wykorzystuje zaawansowany system wykrywania zabrudzeń z 5-kanałową analizą (RGB/Mętność/Chromatyczność) i 32-poziomową regulacją wilgotności mopa.

Model MOVA P10 Ultra (sugerowana cena katalogowa 3049 zł), objęty 18% rabatem (2499 zł), również oferuje imponujące możliwości z siłę ssania 8,300 Pa.

W świątecznej promocji można także upolować niedrogie modele MOVA E20 i E20 Plus. MOVA E20 z 20% rabatem za 699 zł (sugerowana cena katalogowa 869 zł), wyposażony w technologię Smart Pathfinder i laser LDS, oferuje precyzyjne mapowanie przestrzeni i siłę ssania 5000 Pa. MOVA E20 Plus z 15% rabatem za 1099 zł (sugerowana cena katalogowa 1299 zł) dodatkowo ma stację dokującą z funkcją automatycznego opróżniania, mogącą pomieścić do 4 litrów kurzu.

Świąteczna promocja jest dostępna w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Al.to, MaxElektro, MediaExpert oraz na platformie Allegro. Wybrane modele robotów oferowane są z dodatkowymi pakietami akcesoriów w prezencie.

