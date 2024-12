JIMMY wszystko wysysa. Gigant rynku odkurzaczy wkracza do Polski

W Polsce oficjalnie zadebiutowała marka JIMMY, producent nowoczesnego sprzętu AGD, a przede wszystkim – zaawansowanych technologicznie odkurzaczy.

Marka JIMMY może być już znana Polakom, bo jej produkty pojawiają się od jakiegoś czasu w ofertach niektórych sklepów, dziś jednak ogłosiła oficjalne wejście do naszego kraju. Na start firma przygotowała atrakcyjne promocje na swoje topowe modele odkurzaczy.

JIMMY działa na rynku od 30 lat

Marka JIMMY należy do grupy KingClean Electric, która działa na rynku AGD od trzech dekad, w tym także jako producent ODM. Firma przekonuje, że aż 80 procent odkurzaczy dostępnych w Polsce zostało wyprodukowanych w fabrykach grupy KingClean (jest ich ponad 30), choć pod różnymi, czasami konkurującymi markami. Własna marka grupy, JIMMY, chwali się liczbą ponad 200 milionów sprzedanych produktów.

Poza odkurzaczami do pracy na sucho i mokro, modelami przewodowymi i bezprzewodowymi, odkurzaczami UV do materacy, firma JIMMY wprowadza do Polski suszarki do włosów, urządzenia kuchenne, Air Fryer, a w planach dotyczących naszego rynku ma też drobniejszą elektronikę, jak szczoteczki soniczne.

Na start JIMMY wprowadza do Polski portfolio kilkunastu odkurzaczy i zapowiada dalsze powiększanie oferty. Trzy modele, dostępne od dziś w promocyjnych cenach, stanowią wizytówkę marki.

JIMMY PW11 Pro Max

Pierwszy z produktów, JIMMY PW11 Pro Max, to bezprzewodowy, pionowy odkurzacz i myjka w jednym. Przystosowany jest do czyszczenia podłóg, dywanów, materaców, mebli i szczelin w pomieszczeniach. Działa na mokro z regulowanym strumieniem wody i na sucho, a po mopowaniu sam czyści i suszy gorącym powietrzem wałek szczotki, ścieżkę powietrzną i zbiornik na brudną wodę, by nie pozostawiać wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.

Po pracy urządzenie odstawiane jest do stacji dokującej, która za pomocą komunikatów głosowych informuje o statusie urządzenia. Moc PW11 Pro Max wynosi 460 W. Urządzenie można ułożyć na płasko pod kątem 180 stopni, co pozwala dotrzeć pod meble.

JIMMY PW11 Pro Max od dziś oferowany jest w promocji za 1999 zł. Okazja potrwa do 15 grudnia włącznie. Od 16 grudnia cena wzrośnie do 2299 zł, a po 15 stycznia 2025 r. regularna cena wyniesie 2499 zł.

JIMMY H9 Pro

Kolejny produkt, JIMMY H9 Pro, to odkurzacz bezprzewodowy o mocy ssania 200 AW (600 W). Sprzątanie ułatwia elastyczna metalowa rura, którą można złożyć w połowie, by w ten sposób docierać pod meble. Pomocna jest także automatyczna regulacja mocy oraz wyświetlacz LED informujący o statusie urządzenia. W zestawie jest stacja dokująca. Po pełnym naładowaniu odkurzacz przepracuje do 80 min.

JIMMY H9 Pro to propozycja dla bardziej oszczędnych użytkowników. Od dziś do 15 stycznia 2025 r. na start oferowany jest za 1299 zł, później jego cena wynosić będzie 1499 zł.

JIMMY BX7 Pro Max

Nieco innym urządzeniem jest JIMMY BX7 Pro Max – to niewielki odkurzacz przeciw roztoczom o potężnej mocy 700 W. Jest to model przewodowy (kabel 5 m), wyposażony w inteligentne wykrywanie kurzu za pomocą specjalnego sensora, a także funkcję usuwania roztoczy z osuszaniem gorącym powietrzem. Co więcej, odkurzaną powierzchnię BX7 Pro Max sterylizuje za pomocą promieni UV-C, a skuteczność czyszczenia zwiększa ogrzewanie grafenowe o temperaturze 65 stopni C. Sterowanie sprzętem ułatwia wyświetlacz LED.

JIMMY BX7 Pro Max nie jest alternatywą dla odkurzaczy pionowych – to raczej propozycja na dodatkowe urządzenia dla osób z alergią czy właścicieli większych domów z licznymi kanapami i fotelami.

JIMMY BX7 Pro Max jest dostępny od dziś za 599 zł. Od 16 grudnia oferowany będzie w cenie 699 zł, a po 15 stycznia 2025 r. kupimy go za 799 zł.

Produkty JIMMY będą dostępne w sklepach MediaExpert, RTV Euro AGD, Neonet, al.to i na Allegro. W ofercie znajdą się także inne odkurzacze, w przedziałach cenowych od ok. 700 do ok. 2500 zł.

