Ten telewizor QLED kupisz za 749,99 złotych. Ta promocja to istny złoty strzał

KIVI 32F720QB

Jest to 32-calowy telewizor o rozdzielczości Full HD. Czyli w sumie coś, czego możnaby się spodziewać za takie pieniądze. Jednak tym, co go wyróżnia jest technologia wykonania matrycy, czyli QLED. Ta przekłada się na naprawdę szeroką gamę kolorów, nawet w trybie HDR. Tym samym bije on na głowę pod tym względem większść paneli LCD na rynku. A wszystko za jedyne 749,99 złotych. Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.