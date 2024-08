Lidl kusi fanów tanich narzędzi. Tylko dziś 300 zł taniej

Lidl bierze się powoli za pozsezonową wyprzedaż. Tylko dziś kosiarka w cenie niższej o 300 złotych. Warto zapoznać się z ofertą i śledzić na bieżąco promocje.

Powoli zbliża się koniec lata, a to dla kilentów Lidla wiąże się z dość radosnymi wieściami. Jest to znak, że powoli będą przeceniane produkty, które będą spełniały kryteria nadających się do posezonowej wyprzedaży. Jeśli zatem ktoś rozważa zakup kosiarki - nadszedł na to idealny moment. W sklepie internetowym Lidla kosiarka marki Parkside jest w tym momencie przeceniona z 1099 złotych, na 799 zlotych. Promocja obowiązuje tylko w dniu dzisiejszym, czyli 26 sierpnia. Warto się zatem pospieszyć z decyzją.

PARKSIDE PERFORMANCE® Kosiarka elektryczna PPRM 2000 B2, 2000 W, z koszem 60 L

w porównaniu do kosiarki elektrycznej PARKSIDE »PRM 1500 A1«:

Do 50% większa pojemność kosza

Do 33% większa moc silnika

Do 28% większa szerokość koszenia

Opis tego modelu:

silnik Turbo Power 2000 W

idealna do trawników o powierzchni do ok. 1000 m²

8-stopniowa regulacja wysokości koszenia (ok. 25-75 mm)

szlifowany nóż ze stali o szerokości koszenia 46 cm

lekka konstrukcja o wysokiej jakości

napęd na tylne koła

obustronny ogranicznik boczny, który zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach

kosz o pojemności 60 l ze wskaźnikiem wypełnienia i uchwytem do przenoszenia

praktyczny wkład mulczujący

wysokie bezpieczeństwo dzięki funkcji hamowania noża

oszczędność miejsca dzięki funkcji przechowywania w pozycji pionowej – składane uchwyty

szerokie kółka z bieżnikiem nieniszczącym trawnika

Zobacz: Pędź do Biedronki. Sklep rzucił elektroniką za grosze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl