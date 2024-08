Pędź do Biedronki. Sklep rzucił elektroniką za grosze

Od dzisiaj (26 sierpnia) w sklepie internetowym Biedronka Home możecie zakupić sporo elektroniki za tzw. grosze, czyli w niskich, atrakcyjnych cenach.

Sklep internetowy Biedronka Home przygotował kilka ciekawych promocji na elektronikę. Na liście znajdują się między innymi: telewizor, robot sprzątający, smartfon, dron, a także smartwatch. Przyjrzymy się, co dokładnie ma do zaoferowania sieć z owadem w logo.

Biedronka z promocją na elektronikę

Bardzo ciekawie prezentuje się przede wszystkim smartfon ZTE Blade A71 w wersji z 3 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej. Telefon wyposażony jest w 6,52-calowy ekran IPS o rozdzielczości 720 × 1600 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Z kolei za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy układ Unisoc SC9863A. Dużą zaletą urządzenia powinna być bateria o pojemności aż 4000 mAh. Cena to zaledwie 279 zł.

Poza tym w Biedronka Home znajdziecie też promocję na smartwatcha Maxcom FW32 Neon. Ma ona 1,3-calowy ekran o rozdzielczości 240 × 240 pikseli. Oferuje między innymi monitorowanie snu, tętna, ciśnienia i saturacji krwi, tryby sportowe, krokomierz czy też obsługę powiadomień. Do tego cechuje się wodoodpornością na poziomie IP67. W ramach promocji kupicie go w tym momencie za jedyne 99 zł.

Kolejnym urządzeniem w promocji jest dron Extralink E99 PRO. Ma on 2 kamery, funkcję podglądu na żywo, tryb omijania przeszkód oraz mechanizm stabilizacji lotu. W zestawie znajdują się 3 baterie i pokrowiec. Dzięki baterii i pojemności 1800 mAh maksymalny zasięg to 100 metrów, a czas lotu na jednym ładowaniu wynosi do 15 minut. Kupno go wiąże się z wydatkiem 119 zł.

Ostatnia, w mojej ocenie, ciekawa promocja dotyczy telewizora UD 43U6210S. To 43-calowy model o rozdzielczości 4K UHD, czyli 3840 × 2160 pikseli. Działą na bazie systemu Android TV, więc pozwala na instalowanie mnóstwa aplikacji, w tym Netflix, YouTube, Max, Player, Prime Video i wiele innych. Obsługuje HDR i Dolby Vision, a częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 60 Hz. Telewizor został przeceniony z 1599 na 1099 zł.

Zobacz: Zrób potwora ze starego telewizora. W dodatku za grosze

Zobacz: Kindle w świetnej promocji, ale trzeba się spieszyć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: oprac. własne