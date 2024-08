Kindle w świetnej promocji, ale trzeba się spieszyć

Sieć sklepów x-kom ruszyła z weekendową promocją na legendarne czytniki Amazon Kindle 11 16 GB w nietypowym, bo niebieskim kolorze.

Jak coś jest do wszystkiego, to jest...

Amazon Kindle to rynkowy standard czytników książek, które nie próbują być za wszelką cenę czymś innym, niż są. To sprzęt wyłącznie do czytania książek i komiksów, a dzięki temu niemal niezniszczalny, zawsze gotowy do pracy i działający na jednym ładowaniu przez długie tygodnie.

Można niby posiłkować się tabletem czy telefonem, ale w jasnym otoczeniu zdecydowanie wygrywa ekran e-INK, który jest tym bardziej czytelny, im jest jaśniej (przeciwieństwo LCD i OLED-ów), a do tego jest zupełnie pozbawiony nieprzyjemnych odblasków.

Zresztą, myśląc o czytniku ebooków pierwsze skojarzenie to zawsze Kindle i nie ma co się rozwodzić. Teraz trzeba się zastanowić, czy to nie czas na zakup, bo Amazon Kindle 11 16 GB 2022 jest do wyrwania w x-komie w ramach akcji Gorący Strzał za 499 zł zamiast 629 zł. Co ciekawe, promocja dotyczy nietypowego, niebieskiego wariantu, co promocji dodaje pikanterii.

Promocję znajdziecie pod tym adresem — tylko uwaga, obowiązuje jedynie dziś (25 sierpnia) do wieczora lub do wyczerpania zapasów.

