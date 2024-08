Zrób potwora ze starego telewizora. W dodatku za grosze

Dawno już nie było porządnej promocji na przystawkę telewizyjną Google Chromecast, ale w końcu mamy to. Nic tylko brać legendarny sprzęt.

Google Chromecast 4.0 4K w najniższej cenie

Google Chromecast 4.0 4K to sprzęt, który po podłączeniu go do złącza HDMI telewizora zupełnie zmienia postrzeganie cyfrowej rozrywki. Przystawka firmy Google ma właściwie wieczyste aktualizacje, a każda telewizyjna aplikacja, jeśli na czymś ma zadziałać to właśnie na Chromecaście. Żeby nie być gołosłownymi, w redakcji sami korzystamy z tych przystawek, zarówno prywatnie, jak i podczas testów telewizorów i projektorów.

Ale mój telewizor też ma Androida...

Pewnie, że może mieć, ale pewne jest też to, że po 2-3 latach producent o nim zupełnie zapomniał. Menu zaczyna stopniowo spowalniać, a coś, co kiedyś wydawało się rakietą nagle zaczyna irytować mułowatością czy nawet wieszaniem się. Producenci telewizorów lubią też przyoszczędzić. A to nie mają współpracy z Netflix i nie da się go zainstalować, a to innym razem, zamiast dać 3 GB pamięci RAM uważają, że 2 GB wystarczą.

I owszem, 2 GB wystarczają, ale do płynnego korzystania z aplikacji w FullHD. Google nawet ma taką okrojoną wersję Chromecasta 4.0 bez 4K w nazwie. Należy na nią bardzo uważać, bo jeśli nie planujecie odtwarzać treści wyłącznie w FullHD, nie ma ona sensu. Mniejsza ilość pamięci RAM może też powodować w perspektywie czasu problemy z nowymi, bardziej zasobożernymi aplikacjami.

Zobacz: Test przystawki telewizyjnej Google Chromecast 4.0 4K

Chromecast to brama do cyfrowej rozrywki

Sam korzystam z Chromecasta właściwie codziennie, podarowałem takie urządzenie siostrze i namówiłem wielu znajomych do zakupu. Wszyscy są zadowoleni i uzależnieni od wygody, jaką można uzyskać tak niskim kosztem. Sam swoje urządzenie kupiłem w promocji lata temu, gdy okazją było 350 zł, teraz dostaniecie je jednak o ponad 100 zł taniej, za zaledwie 245,99 zł. W takiej cenie, po przecenie z 300 zł przystawkę oferuje marketplace Empiku. Ofertę znajdziecie poniżej.

Sprawdź aktualną promocję na Google Chromecast 4.0 4K:

👉 Empik

