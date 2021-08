Kupując komputer Acer Aspire, dostaniesz za darmo roczną subskrypcję Player.pl

Kupując wybrane modele all-in-one z serii Acer Aspire, można otrzymać roczny dostęp do platformy wideo Player.pl. Promocja obowiązuje do końca października. Organizatorzy akcji przekonują, że to doskonały moment na zrobienie zakupów przed nowym rokiem szkolnym lub akademickim!

Kupując objęte promocją produkty marki Acer do 31 października 2021 roku i rejestrując swój zakup w formularzu, można otrzymać roczny dostęp do zasobów Player.pl.

Wraz z nim, użytkownik zyskuje możliwość przeglądania treści w serwisie bez reklam, pakiet produkcji Player Original oraz najnowsze odcinki seriali i programów. Co więcej, w ramach promocyjnej rocznej subskrypcji możliwe jest oglądanie materiałów w jakości 4K i pobieranie odcinków wybranych tytułów.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać roczną subskrypcję Player.pl za darmo?

Kupić jeden z komputerów Acer Aspire (C22-1650, C22-320, C22-420, C22-820, C22-865, C24-1650, C24-1651, C24-320, C24-420, C24-860, C24-963, C27-1655, C27-865, C27-962.) i zachować dowód zakupu,

(C22-1650, C22-320, C22-420, C22-820, C22-865, C24-1650, C24-1651, C24-320, C24-420, C24-860, C24-963, C27-1655, C27-865, C27-962.) i zachować dowód zakupu, Wypełnić formularz promocyjny znajdujący się pod adresem https://acer-promocje.pl oraz dołączyć do niego zdjęcie lub skan dowodu zakupu,

znajdujący się pod adresem oraz dołączyć do niego zdjęcie lub skan dowodu zakupu, Odebrać swój kod promocyjny oraz zrealizować go na stronie Player.pl.

Wśród modeli objętych promocją Acer szczególnie poleca komputer AiO Acer Aspire C27 z procesorem Intel Core i7 jedenastej generacji, grafiką NVIDIA GeForce MX330, 512 GB pamięci wewnętrznej SSD, do 32 GB pamięci RAM i 27-calowym ekranem Full HD IPS z kątami widzenia do 178 stopni oraz wąską ramką o grubości 6,8 mm. To wydajna maszyna, która pozwoli na komfortową pracę z każdą aplikacją profesjonalną oraz zapewniająca duże wrażenia w trakcie konsumpcji multimediów.

Partnerami promocji są sklepy: RTV EURO AGD, Komputronik, Media Expert, Morele, Media Markt oraz x-kom.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: Acer