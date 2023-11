InPost wykombinował. Chce żeby Polacy mieli wyrzuty sumienia

Najnowsza wersja aplikacji InPost wprowadza funkcję, dzięki której każdy z nas dowie się, jaki ślad węglowy zostawia dostarczana do nas paczka.

InPost wprowadził nową wersję swojej aplikacji mobilnej. Wraz z aktualizacją pojawiła się funkcja, dzięki której każdy z nas może sprawdzić ślad węglowy dostarczanej paczki. Ten obliczany jest metodą WTW (Well-to-Wheel).

InPost podaje ślad węglowy

InPost podaje ślad węglowy w kilogramach CO2e, czyli nie tylko samego CO2, ale też innych gazów cieplarnianych, jak meta czy podtlenek azotu. Ten obliczany jest nie tylko na podstawie emisji z samego transportu, ale także na podstawie zużycia energii i ogrzewania w oddziałach.

Na ślad węglowy Twojej paczki składają się nie tylko emisje z transportu, ale również z ogrzewania i poboru energii w oddziałach, jak również z transferu danych i infrastruktury IT, która pomaga śledzić Tobie oraz kurierom status Twojej paczki. W przypadku dostawy przez Paczkomat dodaliśmy również emisje wynikające z zużycia przez niego energii elektrycznej.

- pisze InPost.

Firma zwraca uwagę, jak wielka jest różnica między paczkami dostarczonymi do Paczkomatów, a bezpośrednio do klienta. Te pierwsze mają średni ślad węglowy 0,084 kg CO2e przy uwzględnieniu też samego konsumenta, którego ślad węglowy to 0,036 kg CO2e. Natomiast paczki dostarczone do domu to aż 0,443 kg CO2e.

InPost wyjaśnia, że przy czterech paczkach to różnica porównywalna do rezygnacji z sześciu filiżanek kawy lub trzech pryszniców. Dane na temat śladu węglowego mają być cały czas aktualizowane na podstawie danych z oddziałów, przez której przejdzie dana paczka.

