Empik świętuje podwójne urodziny i ogłasza promocje oraz rabaty do 60%

Empik świętuje podwójne urodziny i z tej okazji ogłasza promocje oraz rabaty sięgające nawet 60% na tysiące produktów, w tym na elektronikę, akcesoria fitness i wiele innych kategorii. Akcja potrwa do 10 listopada.

Mijają 73 lata od otwarcia pierwszego Klubu MPiK oraz 23 lata od uruchomienia internetowego sklepu Empik.com. Z tej okazji na klientów czekają liczne promocje. Do 10 listopada mogą oni skorzystać z rabatów do -60% na zakupy z wybranych kategorii oraz z ofert specjalnych na tysiące produktów w salonach i online.

Każdego dnia o godz. 10:00 w ofercie pojawią się inne, limitowane okazje zakupowe, m.in. na książki, płyty CD i winylowe, gry planszowe, zabawki, kosmetyki, elektronikę, akcesoria sportowe i dodatki do domu.

Wśród przecenionych produktów znajdują się m.in. maty do ćwiczeń Spokey czy sztangi HMS. Co więcej, ceny wybranych maszyn do ćwiczeń, np. rowerków mechanicznych, zostały obniżone o 300 zł. Dla fanów sportów outdoorowych przygotowano oferty m.in. na rolki (-50%), kubki termiczne (-60%), piłki nożne (-45%), gogle i kaski (-30%) oraz bieliznę termiczną (-25%). Natomiast monitorowanie aktywności fizycznej i stanu zdrowia ułatwią smartwatche, dostępne w cenach niższych nawet o 40%.

Empik zapowiada też promocje na elektronikę, m.in. na smartwatche, słuchawki i głośniki, telefony, tablety i laptopy, powerbanki oraz czytniki e-booków.

Z jeszcze większych obniżek i specjalnych ofert produktowych skorzystają użytkownicy Empik Premium, dla których przygotowano rabaty sięgające -60%. W dniach 4-10 listopada roczny pakiet Premium dostępny jest w cenie 39,99 zł.

Wszystkie urodzinowe oferty promocyjne dostępne są na stronie www.empik.com/urodziny.

