To koniec Paczkomatów? Popularna marka idzie na wojnę

Przy wybranych sklepach sieci Empik pojawiły się tajemnicze maszyny. Do czego służą?

Empik poinformował o kilku nowościach w swojej ofercie. Szczególnie ciekawie prezentują się tzw. Empikomaty, czyli maszyny, które — na razie testowo — pojawiły się w czterech sklepach. Jeśli dobrze wypadną, to jest szansa, że pojawi się ich więcej.

Empik stawia Empikomaty

Empikomaty pojawiły się w czterech sklepach: Legionowo Piłsudskiego, Warszawa Wola Park, Grudziądz Alfa i Włocławek City — informuje dlahandlu.pl. Są to maszyny, które pełnią rolę automatów paczkowych. Za ich pomocą można bezkontaktowo odbierać zamówienia złożone w sklepie internetowym Empiku. Co ważne, na razie działają one tylko z asortymentem z oferty własnej sieci.

Co ciekawe, klienci nie mają możliwości wyboru Empikomatu jako formy odbioru paczki, nawet w wymienionych sklepach. To na razie dzieje się automatycznie, jeśli zamówienie spełnia określone warunki co do rozmiaru czy formy płatności. Pierwsze testy są bardzo obiecujące. Z danych Empiku wynika, że aż 75 proc. klientów było zadowolonych z tej formy odbioru i preferowałoby ją od odbioru przy kasie.

Poza tym Empik poinformował też, że teraz przy kasie można odbierać też zamówienia od sprzedawców zewnętrznych, co do tej pory nie było możliwe.

Odkąd otworzyliśmy Empik.com na zewnętrznych sprzedawców, naszym priorytetem było zapewnienie klientowi spójności doświadczenia zakupowego. Możliwość odbioru zamówień z Empik marketplace w salonach stacjonarnych jest więc dla nas kolejnym kamieniem milowym, a pomyślnie przeprowadzony pilotaż tylko potwierdził, że tego właśnie oczekują klienci. Korzystają na tym również sprzedawcy – sklepy, których oferta objęta jest nową usługą notują nawet 100% wzrost sprzedaży

– tłumaczy Mirek Drab, Dyrektor Marketplace.

