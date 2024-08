Leć do Biedronki. Mnóstwo elektroniki w dobrej cenie

Biedronka przyszykowała dużo okazji na elektronikę. Wiele sprzętów możesz w tym momencie kupić w naprawdę dobrej cenie.

W internetowym sklepie Biedronka Home trwa właśnie festiwal superokazji. Z tego powodu sieć z owadem przyszykowała mnóstwo promocji, także na elektronikę. Od groma sprzętów kupisz w bardzo dobrych cenach. Wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze promocje.

Elektronika w Biedronce

Tak naprawdę w sklepie Biedronka Home trwają w tym momencie dwie promocje, w ramach których możesz kupić elektronikę za przysłowiowe grosze. Pierwsza związana jest ze zbliżającym się rokiem szkolnym. Druga to tzw. superokazje. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

Bardzo ciekawie prezentuje się między innymi opaska Xiaomi Redmi Smart Band Pro za 135 zł. To sprawdzony i ceniony wśród użytkowników model. Szybkie spojrzenie do porównywarek cen pokazuje, że cena w Biedronka Home jest w tym momencie najniższą w Polsce i to aż o 50 zł.

Interesująco wygląda także tablet Blow Platinumtab10 V22 z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Jest on wyposażony w 10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. We wnętrzu znajduje się 8-rdzeniowy układ Spreadtrum SC9863A o taktowaniu do 1,6 GHz. Tablet obsługuje WiFi, Bluetooth 4.2, karty pamięci microSD, a do tego ma wbudowany moduł 4G. Nie brakuje też złącza słuchawkowego mini-jack 3,5 mm. Cena to 529 zł.

Kolejna, warta uwagi promocja, dotyczy projektora Extralink Smart Life Smart ESP-Mini za jedyne 299 zł. Oferuje on jasność do 200 ANSI lumenów, rozdzielczość 1280 × 720 pikseli, a rzucany obraz może mieć przekątną do 130 cali. W środku znajduje się układ z czterema rdzeniami Cortex-A53. Nie brakuje też USB, HDMI oraz wbudowanych głośników.

Poza tym w Biedronka Home kupisz też hulajnogę elektryczną Siver City w promocyjnej cenie 999 zł. Jest ona wyposażona w silnik o mocy 250 W oraz baterię pozwalającą na pokonanie nawet 18 km na jednym ładowaniu. Prędkość maksymalna to 20 km/h. Z kolei obciążenie może wynosić do 100 kg (waga użytkownika).

Inne ciekawe promocje to:

