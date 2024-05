Czy Polsce grożą blackouty i brak energii? "Sytuacja nie jest idealna"

Czy Polsce grożą blackouty energetyczne? Odpowiedzi na to udzielił prezes Polskich Sieci Energetycznych Grzegorz Onichimowski.

Czy Polsce grozi blackout energetyczny? Tego typu pytania często pojawiają się przed wakacjami, kiedy wysokie temperatury przekładają się na większe zużycie prądu, chociażby z powodu uruchamiania klimatyzacji. Odpowiedzi na to udzielił Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Energetycznych w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Czy Polsce grożą blackouty energetyczne?

Zdaniem prezesa PSE nie ma takiego zagrożenia, co nie oznacza, że sytuacja jest idealna. Na pewno nie możemy być w 100 proc. pewni co do energetycznego bezpieczeństwa.

Nieoczekiwane przerwy w dostawach prądu z powodów bilansowych zasadniczo nam nie grożą, bo mamy połączony europejski rynek energii i jeśli w polskim systemie energetycznym pojawią się braki, zazwyczaj możemy szybko je uzupełnić. Nagłe przerwanie dostaw energii nam nie grozi, o ile nie nastąpi jakiś kataklizm

- powiedział Grzegorz Onichimowski.

Jednocześnie zaznaczył, że odpowiedzialne państwo nie powinno polegać tylko na imporcie. W związku z tym, w jego ocenie, konieczne jest tworzenie nowych mocy wytwórczych, które są elastyczne i możliwie najtańsze.

Zwrócił też uwagę, że nie został ogłoszony plan transformacji gospodarki, przez co brakuje koordynacji w inwestycjach. To miało zaowocować obecną sytuacją, która nie jest najlepsza.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita