Biedronka przecenia hit. Taniej nie znajdziesz

Od poniedziałku (2 września) w sklepie Biedronka Home dostępne są ciekawe promocje na elektronikę. Możesz kupić nie tylko telewizor poniżej tysiaka, ale też dobrą szczoteczkę soniczną.

Od 2 dni (od 2 września) w sklepie internetowym Biedronka Home dostępne są promocje na kilka ciekawych sprzętów. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się telewizor Telefunken 40FAG8030 z Android TV za mniej niż tysiaka, ale o tym już pisaliśmy, więc nie ma sensu się powtarzać. Poza tym sieć przeceniła też kilka innych urządzeń, o których warto już wspomnieć.

Biedronka przecenia elektronikę

Poza telewizorem bardzo dobrze prezentuje się przecena na szczoteczkę soniczną Oclean Air 2. Nawet w oficjalnym sklepie producenta kosztuje ona 99 zł, co jest najniższą kwotą. Tymczasem w Biedronce możesz ją aktualnie kupić za jedyne 79,90 zł, więc niemal dwie dyszki zostają w kieszeni.

Szczoteczka generuje aż do 80 tys. ruchów sonicznych na minutę. Oferuje dwa poziomy intensywności szczotkowania oraz certyfikat wodoodporności IPX7. Do tego producent chwali się systemem redukcji dźwięków, dzięki któremu urządzenie ma charakteryzować się cichą pracą. Bateria ma pozwalać nawet na 30 dni pracy, a jej pełne naładowanie zajmuje około 150 minut. Oczywiście ma też wymienne końcówki, które wybrać w zależności od potrzeb.

AGD w Biedronce

Poza tym Biedronka przyszykowała też promocję na sprzęty, które okażą się przydatne w kuchni. To między innymi dwie frytkownice beztłuszczone marki Olayks. Obie oferują pojemność 5 litrów, kilka programów pracy. Zostały one wycenione na 379 oraz 399 zł. Różnią się od siebie tylko obecnością okienka, przez które można podejrzeć stopień przygotowania potrawy.

Jednak jeśli to kwoty zbyt wysokie, to Biedronka przeceniła też frytkownic własnej marki Hoffen. Ma ona moc 1150 W, pojemność 5 litrów, nieprzywierająca powłokę oraz regulację zakresu temperatury od 80 do 200 stopni Celsjusza. Cena? Zaledwie 199 zł, co stanowi zaledwie połowę normalnej kwoty (a przynajmniej z ostatnich 30 dni).

