Petarda w Biedronce. Ten telewizor kupisz za grosze

Biedronka odpala promocję na niecodzienny produkt. W świetnej cenie możemy kupić telewizor.

Elektronika w Biedronce już chyba nikogo nie zaskakuje. Nie sądzę natomiast, by ktokolwiek spodziewał się znaleźć w popularnym dyskoncie rozsądnie wyceniony telewizor. A jednak! W ofercie sklepu internetowego Biedronka Home znajdziemy aktualnie model Blaupunkt 32FGB5000S.

Niedrogi telewizor z Google TV

Mamy tu do czynienia z modelem na bazie matrycy LED o przekątnej 32". Rozdzielczość Full HD, natomiast przy tak małym ekranie raczej nikomu nie będzie doskwierał brak 4K. Zamiast tego telewizor obsługuje technologię HDR oraz posiada system Google TV. To ostatnie oznacza, że będziemy mogli korzystać z popularnych aplikacji streamingowych, np. Netfliksa, Disney+ czy YouTube, bez konieczności podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń.

Telewizor z Biedronki może być ciekawą propozycją np. na ekran do sypialni albo do pokoju dziecka. Jedno jest pewne: domowego budżetu nie zrujnuje. W dniach od 19 maja 2024 do 2 czerwca 2024 można go kupić już za 799 zł oraz skorzystać z darmowej dostawy.

