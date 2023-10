Biedronka szaleje. Uwaga, najlepsze okazje tylko do niedzieli

Biedronka rozpoczyna październik z przytupem. Już w pierwszym tygodniu na półkach sklepowych pojawią się tanie akcesoria do smartfonów. Z kolei w ofercie online pojawi się ciekawa przecena na robota sprzątającego.

Biedronka aktualizuje asortyment tymczasowy i już wkrótce w ofercie pojawi się kilka ciekawych produktów, które mogą w znacznym stopniu poprawić komfort jazdy wielu kierowców. Sieć sklepów postanowiła również wystartować z internetową promocją na robota sprzątającego.

Uchwyty samochodowe i robot sprzątające w ofercie Biedronki

Już w czwartek 5 października do sklepów sieci Biedronka trafi nowy asortyment w postaci uchwytów samochodowych na smartfony. Dostępne one będą w dwóch wariantach cenowych. Za 14,99 złotych możemy dostać uchwyt magnetyczny UMS-1 na deskę rozdzielczą z dwoma metalowymi naklejkami, zaciskowy uchwyt na szybę UUS-1 lub grawitacyjny do klatki wentylacyjnej UGS-1.

Z kolei w cenie 19,99 dostępne będą cztery opcje do wyboru poczynając od teleskopowego uchwytu zaciskowego na szybę PCH-01 i o podobnej charakterystyce PCH-02, poprzez magnetyczny uchwyt PM-100 do kratki wentylacyjnej, aż do UUS-2, czyli zaciskowego uchwytu na szybę. Wszystkie wymienione uchwyty są marki Setty.

To jednak nie koniec, gdyż w sklepie internetowym Biedronki pojawi się już wkrótce promocja na robota odkurzającego Vactidy Nimble T6 z trzema poziomami mocy ssania oraz do 100 minut pracy w trybie cichym na jednym ładowaniu. Urządzenie dostępne będzie w promocyjnej cenie 549 złotych.

