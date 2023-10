Dzięki temu PlayStation 5 będzie chłodne jak nigdy

Firma EK zaprezentowała bardzo nietypowe rozwiązanie dla posiadaczy PlayStation 5. Dzięki temu konsola będzie chłodna jak nigdy.

EK powinno być firmą doskonale znaną wszystkim miłośnikom hardware'u. W swojej ofercie mają całe mnóstwo bloków wodnych i elementów chłodzenia, które cenione są wśród entuzjastów. Jednak najnowszy produkt nie jest skierowany do posiadaczy komputerów. EK bierze się za chłodzenie naszych konsol.

Blok wodny do chłodzenia PS5

EK-QuantumX CoolingStation Monoblock for PS5 to ogromny blok wodny do chłodzenia konsoli PlayStation 5. Tak naprawdę to zastępuje on obudowę, całkowicie zmieniając wygląd urządzenia. Jednak korzyści są oczywiste. Blok został tak zaprojektowany, aby chłodził wszystkie najważniejsze elementy PS5, dzięki czemu ta zachowuje niższe temperatury, co z kolei powinno przełożyć się na dłuższą żywotność.

EK-QuantumX CoolingStation Monoblock for PS5 chłodzi między innymi SoC, pamięć VRAM, wszelkiego rodzaju kontrolery, sekcje zasilania, a także kości pamięci SSD NAND. Ciepło przenoszone jest za pomocą pasty termoprzewodzącej (SoC) oraz termopadów (pozostałe podzespoły). Do podłączenia chłodzenia konieczne jest wyjęcie całej płytki PCB konsoli i odpowiednie jej zamontowanie. Cały proces możecie zobaczyć na kanale YouTube firmy EK:

Firma zaleca wykorzystanie konsoli PlayStation 5 w wersji Digital, czyli pozbawionej napędu optycznego. Podłączenia czytnika płyt Blu-ray jest jak najbardziej możliwe, ale nie ma dla niego miejsca w bloku wodnym, więc konieczne będzie zamontowanie go w obudowie lub położenie luźno obok. Cena to 465 euro, czyli ponad 2150 zł. Cholernie drogo, ale to propozycja dla najbardziej zapalonych entuzjastów, którzy są w stanie wydać taką kwotę.

Zobacz: PlayStation 5 deklasuje. Konkurencja jest bez szans

Zobacz: Nowa wersja PlayStation 5 z kluczową zmianą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EK

Źródło tekstu: KitGuru