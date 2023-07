Nowa wersja PlayStation 5 z kluczową zmianą

Jeszcze w tym roku zadebiutuje nowa wersja konsoli PlayStation 5. Według najnowszych informacji Sony wprowadzi w niej ważną zmianę.

Nie jest tajemnicą, że jeszcze w tym roku na sklepowych półkach ma się pojawić nowa wersja konsoli PlayStation 5. Model ten ma być pozbawiony napędu optycznego, ale z możliwością dokupienia go osobno. W ten sposób Sony chce zmniejszyć koszty produkcji urządzenia. Według plotek w konsoli wprowadzona zostanie jeszcze jedna, ale dość ważna zmiana.

PlayStation 5 z kluczową zmianą

Nie jest to informacja oficjalna, więc należy ją traktować z przymrużeniem oka, ale Sony nową wersję PS5 ma wyposażyć w odświeżony układ APU. Początkowo był on produkowany w litografii 7 nm, a aktualnie wyjeżdżające modele z fabryki mają już chip w procesie technologicznym 6 nm. Tymczasem w nowym modelu Japończycy mają zejść nawet do 5 nm.

Taka zmiana ma się wiązać z jeszcze jedną kwestią. Nowa wersja konsoli, dzięki układowi produkowanemu w litografii 5 nm, ma zrezygnować z ciekłego metalu. Ten prawdopodobnie zostanie zastąpiony bardziej tradycyjną pastą termoprzewodzącą. Niższy proces technologiczny to mniej wydzielanego ciepła, dzięki czemu chłodzenie nie musi być aż tak efektywne.

Ewentualna rezygnacja z ciekłego metalu to raczej dobra informacja. Chociaż jest to materiał bardzo wydajny, to jednocześnie trochę problematyczny. Kilka miesięcy temu mówiło się o potencjalnej wadzie fabrycznej, przez którą metal miał wyciekać i uszkadzać elementy konsoli. Ostatecznie trudno mówić o jakieś wielkiej wadzie i masowych awariach, ale w przypadku pasty termoprzewodzącej ryzyko jest zdecydowanie mniejsze.

Rzecz w tym, że zejście do litografii 5 nm może budzić wątpliwości. O ile wcześniejsza redukcja z 7 nm do 6 nm była dość prosta i nie wymagała zmian w samym układzie, tak w tym przypadku będzie to już konieczne. To z kolei oznacza dodatkowe koszty. Dlatego powyższe informacje traktujcie z dużym dystansem, dopóki nie zostaną oficjalnie potwierdzone. Tymczasem PlayStation 5 osiągnęło już 40 mln sprzedanych egzemplarzy.

Źródło zdjęć: mkfilm / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp