PlayStation 5 deklasuje Xbox Series X/S. Ta generacja ma już zwycięzcę

Chociaż nowa generacja konsol ma niecałe 3 lata, to już można wskazać zwycięzcę, a przynajmniej pod kątem liczby sprzedanych urządzeń. PlayStation 5 deklasuje Xbox Series X/S.

Konsole obecnej generacji zadebiutowały na rynku w listopadzie 2020 roku, co oznacza, że niedługo będą obchodzić swoje 3-lecie. To niemal połowa ich standardowego cyklu życia, który przeważnie trwa około 7 lat. Pomimo tego już teraz możemy wskazać, kto tę generację wygrał i to z dużą nawiązką.

PlayStation gromi Xbox Series X/S

Jim Ryan, szef Sony Interactive Entertainment, ujawnił, że w tym momencie japońska firma sprzedała już ponad 40 mln egzemplarzy PlayStation 5. Wynik jest całkiem niezły, biorąc pod uwagę, z jakimi problemami po drodze musieli zmagać się producenci. Najpierw pandemia, później kryzys na rynku chipów, a teraz rosnąca inflacja. Pomimo tego PS5 sprzedaje się dobrze i przede wszystkim dużo lepiej od największego rywala.

Dla porównania Microsoft może pochwalić się wynikiem na poziomie 20 mln sprzedanych konsol Xbox Series X/S. Co prawda nie są to dane oficjalne, bo firma z Redmond ich nie raportuje, ale różnice nie powinny być duże. Faktem jest, że Sony radzi sobie w tej generacji nieporównywalnie lepiej, co widać też po wynikach finansowych Microsoftu. Sprzedaż Xboxów po raz kolejny spadła.

Pytanie brzmi — jak na rynek wpłynie ewentualne przejęcie Activision Blizzard? Czy to uratuje Microsoft? Jeśli gry nadal będą wydawane również na PlayStation 5, to raczej nie będzie miało to wielkiego znaczenia.

Źródło zdjęć: agencies / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot