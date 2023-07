Sony PlayStation 5 Pro już na horyzoncie. Znamy specyfikację

Jeśli czekasz na Sony PlayStation 5 Pro to musisz uzbroić się w cierpliwość. Konsoli nie zobaczymy w tym roku. Jednak skok wydajności ma być spory.

Sony PlayStation 5 debiutowało na rynku w listopadzie 2020 roku i od tamtej pory sprzedało się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie. Tym samym Japończycy jak na razie wygrywają konsolową wojnę z Microsoftem, bowiem Xbox Series S i X sprzedają się znacznie gorzej - ponad 20 milionów egzemplarzy.

Sony PlayStation 5 Pro ma zadebiutować w 2024 roku

Nieco ponad miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Microsoft nie planuje odświeżać swojej konsoli. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Sony. Japończycy pracują nad "Projektem Trinity" będącym z dużą dozą prawdopodobieństwa po prostu PlayStation 5 Pro już od końca 2022 roku.

Najnowsze informacje pochodzą od Toma Hendersona, znanego z trafnych przecieków dotyczących PlayStation. Zgodnie z nimi PlayStation 5 Pro będzie dysponowało 60 jednostkami CU. Dla porównania "zwykłe" PS5 to 36 jednostek CU. Co więcej pamięć doczeka się ulepszenia z rozwiązania 14 Gbps do 18 Gbps.

I chociaż nie znamy dokładnej konfiguracji CPU czy zastosowanych architektur i litografii, to wiadomo, że nadal będzie mowa o układzie APU od AMD. Samo zwiększenie liczby CU i użycie szybszych pamięci powinno zaoferować potężny skok wydajności w grach.

Spekuluje się nawet od możliwości grania w rozdzielczości 8K lub 4K z wysokim FPS. Oczywiście nie byłby to natywny klatkaż, a zasługa - podobnie jak w dotychczasowych konsolach - technologii AMD FSR. Sony podobno zależy też na mocnym wsparciu technologii ray tracingu.

Pierwsze egzemplarze deweloperskie Sony PlayStation 5 Pro mają trafić w ręce twórców gier już w listopadzie 2023. Zaś debiut sklepowy nowej konsoli nastąpił by później, dopiero w 2024 roku.

Zobacz: ASUS ROG Ally z kolejną aktualizacją. Mowa o przydatnych zmianach

Zobacz: Podrabiali karty graficzne. Zostali zatrzymani przez policję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Keytogaming, Tom Henderson, oprac. własne