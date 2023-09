PlayStation 5 deklasuje. Konkurencja jest bez szans

PlayStation 5 deklasuje konkurencję pod względem sprzedaży. Dane są jednoznaczne.

Chociaż w wielu segmentach technologicznego świata widać duże spadki sprzedaży, to producenci konsol nie mają aż tak dużego powodu do narzekania. Po chwilowym kryzysie nie ma już śladu i sprzedaż rośnie, a przynajmniej w przypadku PlayStation 5, które deklasuje konkurencję.

Sprzedaż PlayStation 5

Według najnowszych danych w samym sierpniu w Wielkiej Brytanii kupiono 135 tys. konsol. To wzrost o 22 proc. w porównaniu z lipcem i o 8 proc. w zestawieniu z sierpniem 2022 roku. Tak dobre wyniki, to przede wszystkim zasługa PlayStation 5, które notuje najwyższe wzrosty sprzedaży.

Konsola Sony sprzedała się aż o 42 proc. lepiej niż miesiąc wcześniej oraz o 60 proc. lepiej niż w analogicznym okresie rok temu. Dla porównania Switch zanotował spadek o 5 proc. miesiąc do miesiąca o 10 proc. rok do roku. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku Xboxa, bo chociaż Brytyjczycy kupili o 7 proc. więcej konsol niż w lipcu, to aż o 23 proc. mniej niż w zeszłym roku.

Dobre wyniki PlayStation 5 wpłynęły też na lepszą sprzedaż akcesoriów. Sześć najlepiej sprzedających się peryferiów to sprzęty do konsoli Sony. To pięć różnych wersji kontrolera DualSense oraz stacja ładująca do padów. Jeśli chodzi o gry, to te sprzedały się w liczbie 1,75 mln, co jest wynikiem o 2,2 proc. gorszym niż rok wcześniej.

Źródło zdjęć: Alena Veasey / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GamesIndustry.biz