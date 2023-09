Steam ze zmianą, z której ucieszą się posiadacze PlayStation 4 i 5

Chociaż Steam to platforma z grami na komputer, to z nadchodzącej zmiany ucieszą się posiadacze konsol PlayStation 5 i PlayStation 4.

Wszyscy wiemy, że Steam to platforma z grami dostępnymi na PC-tach lub też nowych, przenośnych konsolach, które tak naprawdę są małymi komputerami. Jednak w przyszłym miesiącu launcher doczeka się aktualizacji, która ucieszy posiadaczy konsol PlayStation. Jak?

Steam ze zmianą dla posiadaczy PlayStation

Od października Steam przy każdej grze zacznie informować, czy obsługuje ona kontrolery DualSense z PlayStation 5 lub DualShock z PlayStation 4. Wbrew pozorom to dość ważne, bo wiele produkcji ma problem z padami Sony i dzięki temu użytkownicy będą mieli pewność, czy zabawa będzie w ogóle możliwa.

Takich graczy wcale nie jest tak mało, jak mogłoby się wydawać. Steam opublikował dane, z których wynika, że wśród 87 mln użytkowników platformy, którzy korzystają z kontrolerów, aż 27 proc. używa do tego albo DualSense'a, albo DualShocka. Zatem mowa o mniej więcej 23,5 mln graczy, a o taką grupę warto zadbać.

Oczywiście wymaga to trochę wysiłku ze strony samych deweloperów. Każdy z nich musi wypełnić specjalny kwestionariusz na temat obsługi kontrolerów. Jeśli to zrobi, to przy jego grze zacznie pojawiać się stosowna informacje.

Źródło zdjęć: Hopix Art / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Eurogamer