Nie uwierzysz, ale ktoś jednak kupuje nowe karty graficzne

Steam opublikował najnowsze statystyki na temat preferencji graczy za sierpień 2023 roku. Okazuje się, że ktoś jednak kupuje nowe karty graficzne, a do tego coraz częściej wybieramy Windowsa 11.

Chyba wszyscy zgodzimy się, że gracze to dość specyficzny rodzaj użytkownika. Sam się do tego grona zaliczam i nie sposób nie zauważyć, że liczne narzekania często nijak nie mają się do popularności danych gier czy produktów. Widać to po statystykach Steama.

Kupujemy GeForce'y RTX 40

W sierpniu zdecydowanie przybyło użytkowników kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Wśród modeli, które z miesiąca na miesiąc zyskały najbardziej, znajdują się między innymi: RTX 4060 Laptop (+0,7 pproc.), RTX 4060 (+0,23 pproc.), RTX 4070 Laptop (+0,19 pproc.) oraz RTX 4070 (+0,17 pproc.). Co ciekawe, wśród nich znalazło się też miejsce dla RTX 3060 Laptop, który zwiększył swoje udziały aż o 0,53 pproc.

To pokazuje, że gracze jednak kupują nowe karty graficzne. Nadal nie ma co się oszukiwać, że jest to wielka sprzedaż, ale jednak użytkowników modeli najnowszej generacji systematycznie przybywa. Pomimo tego wciąż najpopularniejsze są modele pokroju GTX 1650, RTX 3060, GTX 1060 oraz RTX 2060.

Gracze wybierają Windowsa 11

Nie sposób nie zauważyć też częstego narzekania użytkowników na Windowsa 11. Idealnie wpisuję się on w zasadę, według której co drugi system operacyjny Microsoftu jest udany. Jednak gracze zdają się tego nie dostrzegać. Wśród nich jedenastka cieszy się dużym powodzeniem i jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka miesięcy prześcignie dziesiątkę.

W tym momencie, przynajmniej według statystyk Steama, z Windowsa 11 korzysta już 39,22 proc. graczy. Dla porównania Windows 10 może pochwalić się wynikiem na poziomie 55,98 proc. Nadal jego przewaga to ponad 16 pproc., ale z miesiąca na miesiąc jest ona coraz mniejsza. Wynika to częściowo ze sprzedaży nowych laptopów gamingowych, które są oferowane już tylko z Windowsem 11.

Źródło zdjęć: ireFX / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Steam