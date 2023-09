NVIDIA obniża cenę karty graficznej. To przez premierę Radeonów

W związku z premierą nowych Radeonów RX 7800 XT i 7700 XT NVIDIA postanowiła obniżyć cenę jednej ze swoich kart graficznych.

Już za kilka dni zadebiutują karty graficzne AMD Radeon RX 7800 XT oraz 7700 XT. Plotki zapowiadają udane konstrukcje, które pod kątem wydajności mają być mocnym konkurentem dla NVIDII. Prawdopodobnie właśnie dlatego Zieloni zdecydowali się obniżyć cenę jednego ze swoich modeli z serii RTX 40.

GeForce RTX 4060 Ti 16 GB

Mowa o modelu GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, czyli tym droższym. O ile wariant z 8 GB pamięci VRAM kosztuje 399 dolarów, tak za wersję 16 GB trzeba było zapłacić już 449 dolarów. To jednak już przeszłość, bo teraz cena rekomendowana za modele referencyjne to 449 dolarów.

Obniżki pojawiły się już w wielu amerykańskich sklepach, więc wkrótce powinny dotrzeć także do Polski. Spadek o 50 dolarów powinien oznaczać u nas ceny niższe o około 250 zł. Tym samym zamiast 2439 zł zapłacimy około 2200 zł. Może jednak chwilę potrwać, zanim obniżka dotrze do naszego kraju, o ile w ogóle do tego dojdzie.

Spadek cen prawdopodobnie spowodowany jest zbliżającą się premierą nowych Radeonów. Za model RX 7700 XT zapłacimy 449 dolarów i ma on być rywalem właśnie dla RTX-a 4060 Ti. Z kolei RX 7800 XT ma oferować wydajność na poziomie RTX 4070, co przy cenie 499 dolarów (o 100 dolarów mniej niż 4070) może uczynić z niego niezwykle konkurencyjny model. Warto jednak poczekać na pierwsze testy, które dokładnie pokażą możliwości AMD.

Zobacz: AMD w tarapatach? Producenci kart graficznych się wykruszają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: wccftech