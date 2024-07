Biedronka z wakacyjnym hitem. Na upały będzie zbawienna

Od 22 lipca w wybranych punktach sieci sklepów Biedronka będzie dostępny wakacyjny hit — sprzęt stworzony do uprzyjemniania wakacyjnych upałów.

Kostkarka do lodu Hoffen

To nowość w ofercie Biedronki, która doskonale wpisuje się w trwającą w naszym kraju falę upałów. Niewielkie urządzenie, gabarytów maszyny do pieczenia chleba, jest w stanie samodzielnie przygotować kostki lodu już w 6 minut od uruchomienia.

Wystarczy napełnić zbiornik na wodę (pojemność 1,4 l) i nacisnąć przycisk, by po chwili uzyskać kostki lodu. Pierwsza partia może być wątła i warto ją wrzucić do zbiornika, potem jednak dostajemy już mocno zmrożone, duże kostki w kształcie naparstka. Sprzęt ma w zestawie wygodną szufelkę do nabierania lodu, a sterowanie odbywa się za pomocą wygodnego panelu, z możliwością wyboru 2 rozmiarów kostek.

Za nowość Biedronki przyjdzie nam zapłacić 299 zł i jest to jedno z najtańszych urządzeń tego typu na rynku. Oferta promocyjna obowiązuje od 22 lipca do soboty 3 sierpnia.

W twojej Biedronce nie ma kostkarki? Skorzystaj z promocji na Biedronka Home

Równolegle do oferowania urządzenia marki Hoffen w stacjonarnych sklepach Biedronki, sieć ruszyła z promocją na inne urządzenie tego typu w swoim sklepie internetowym. I mowa jest tutaj o markowym sprzęcie firmy Camry, modelu CR 8073.

Cena za tę kostkarkę została obniżona z 699 zł do 449 zł. Jest ona najniższa w ciągu 30 dni i zarazem patrząc na Ceneo — najniższa na rynku.

Camry CR 8073 oferuje większą pojemność zbiornika, wynoszącą 2,2 litra, a przygotowane kostki lodu przechowywane są w izolowanej termicznie komorze. Sprzęt przygotowuje 0,5 kg lodu na każdą godzinę pracy, to w sam raz, by zasilić w chłodne napoje gości imprezy w ogrodzie. Działanie maszyny obejrzeć można na poniższym filmie, a specjalną ofertę biedronki znajdziecie pod tym adresem (dostawa gratis).



