Leć do Action. Przydatna elektronika za czapkę gruszek

Sieć sklepów Action ruszyła z wyprzedażą krótkofalówek Silvergear o zasięgu aż 3 kilometrów. Za sprzęt zapłacicie teraz poniżej 50 zł i to nie za jedną, lecz za zestaw dwóch krótkofalówek.

Dla dzieci, ale i dla zbieraczy grzybów czy jagód

Krótkofalówki Silvergear mogą być zarówno sentymentalną podróżą do czasów dzieciństwa i sprzętów o małym zasięgu, w których wiecznie łamaliśmy anteny, jak i czysto pragmatycznym zakupem na wypady tam, gdzie sieci komórkowe nie dają rady. A okazji w sezonie wakacyjnym, szczególnie przy tak dopisującej pogodzie, zdecydowanie nam nie zabraknie.

3 kilometry zasięgu i wyświetlacz

Co przy tym ważne, nowe krótkofalówki są dalekie od swoich protoplastów sprzed lat. Mają odporną na uderzenia konstrukcję anten i imponujący zasięg do aż 3 kilometrów. Mało tego, nie jest to jakiś analogowy gadżet, parametrami łączności sterujemy za pośrednictwem wyświetlacza. To szok, że taki sprzęt można teraz dostać za bezcen.

Zgrabny duet z Action zasilany jest przez dwie baterie AAA, które trzeba dokupić oddzielnie. Z pewnością znajdziecie je przy kasie w Action, a sieć sklepów jest znana ze sprzedaży porządnych baterii w przystępnej cenie. Krótkofalówki można kupić w trzech wariantach kolorystycznych: klasycznej czerni, łatwym do namierzenia błękicie i maskującej zgniłej zieleni.

Sprzęt możecie obejrzeć na stronie sklepu Action i ustalić jego dostępność w sklepach w waszej okolicy.

Źródło zdjęć: Shutterstock - defotoberg, wł

Źródło tekstu: wł