Za darmo to uczciwa cena. Biedronka rozdaje ekspresy do kawy

Biedronka przygotowała świetną promocję dla posiadaczy karty Moja Biedronka. W najbliższą sobotę będą oni mogli zdobyć ekspres do kawy praktycznie za darmo.

Już w najbliższą sobotę (19 lutego) wszyscy posiadacze karty Moja Biedronka będą mogli za darmo zdobyć ekspres do kawy o wartości 199 lub 299 zł. Nie da się ukryć, że to bardzo atrakcyjna promocja.

Biedronka rozdaje ekspresy do kawy

Na czym polega promocja? W najbliższą sobotę (19 lutego) w sklepach sieci Biedronka do kupienia będą dwa ekspresy do kawy — DeltaQ QOOL Evolution w cenie 199 zł oraz DelaQ Milk Evolution za 299 zł. Różnią się one od siebie tym, że ten droższy ma w zestawienia spieniacz do mleka.

Jeśli przy zakupie któregoś z ekspresów wykorzystamy kartę Moja Biedronka, to cała kwota za zakup urządzenia wróci na nasze konto w ramach voucherów. W przypadku tańszego modelu będą to dwa kupony o wartości kolejno 100 i 99 zł. W przypadku droższego będą to trzy vouchery o wartości 99, 99 oraz 100 zł. Te można wykorzystać na kolejne zakupy w sklepach sieci Biedronka.

Dlatego też można śmiało powiedzieć, że ekspresy do kawy będą dostępne za darmo. Wydanie 100 zł na zakupy w Biedronce to raczej żaden problem dla kogoś, kto często bywa w sklepie.

Jak wykorzystać kupony Moja Biedronka?

Vouchery mają jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, można je wykorzystać tylko w przypadku kwoty za zakupy o 1 zł wyższej, niż wynosi ich wartość. Oznacza to, że w przypadku kuponu na 99 zł trzeba zrobić zakupy na co najmniej 100 zł. Kuponów nie można też łączyć, więc te za 99 i 100 zł trzeba wykorzystać przy dwóch osobnych okazjach. Poza tym vouchery będą ważne od 21 lutego do 5 marca.

Biedronka pozwala, w ramach promocji, na zakup dwóch ekspresów na jedną osobę. Za oba otrzymacie vouchery na konto Moja Biedronka.

Źródło zdjęć: Tupungato / Shutterstock.com