Amazon Lex i Amazon Polly po polsku. Czekamy na Alexę

Amazon ogłosił, że usługi sztucznej inteligencji AWS – Amazon Lex i Amazon Polly – są już dostępne w języku polskim. Rozwiązania ułatwiają tworzenie budowę chatbotów i voicebotów oraz realistyczne przetwarzanie tekstu na mowę.

Amazon Lex i Amazon Polly to dwa rozwiązania konwersacyjne stawiące część chmurowych usług Amazon Web Services. Amazon Lex pozwala na budowanie interfejsów w dowolnej aplikacji z wykorzystaniem głosu i tekstu. Z kolei Amazon Polly jest rozwiązaniem, które umożliwia łatwą konwersję tekstu na realistycznie brzmiącą mowę.

Amazon przewiduje, że udostępnienie tych usług w języku polskim może znacznie ułatwić tworzenie w Polsce narzędzi konwersacyjnych wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Usługi tego typu już dzisiaj znajdują zastosowanie, m.in. w obsłudze klienta. Z inteligentnego asystenta opartego na usłudze Amazon Lex korzysta m.in. Dropbox. Rozwiązanie początkowo opracowane jako FAQ bot jest obecnie w pełni angażującym botem konwersacyjnym wchodzącym w interakcję z użytkownikami.

Jak działają Amazon Lex i Amazon Polly?

Amazon Lex przetwarza tekst i automatycznie rozpoznaję mowę, a dzięki temu, że rozumie język naturalny jest w stanie rozpoznać intencje mówcy. To z kolei pozwala na tworzenie aplikacji zapewniających realistyczne interakcje konwersacyjne, na przykład moduł rezerwacji noclegów czy biura obsługi klienta. Takie aplikacje, wraz z Amazon Polly można w AWS tworzyć, łącząc ze sobą moduły niczym klocki.

Z przetwarzania tekstu na mowę Amazon Polly korzystają m.in. media i dostawcy treści, tacy jak Washington Post oraz USA Today. Wydawcy pozyskują nowe grupy odbiorców korzystających z ich treści w formie audio. Polly może czytać artykuły czy nawet całe książki, które brzmią niemal tak realistycznie, jak audiobooki nagrywane przez aktorów. Amazon Polly nie jest głosem generowanym komputerowo, lecz wykorzystuje nagrane sekwencje, jest też w stanie wyrażać emocje, jak zaskoczenie czy mówić szeptem.

Nasze usługi AI łatwo zintegrować z dowolnymi aplikacjami. Systemy oparte na Amazon Lex rozumieją intencje, utrzymują kontekst i automatyzują proste zadania – od niedawna również po polsku. Co ważne, łatwo można je łączyć z innymi usługami AWS, aby wyszukiwać dane, wykonywać analizę biznesową, monitorować wydajność i nie tylko

– wyjaśnia Tomasz Stachlewski, Head of Technology w AWS.

Rozwiązania tego typu wspierają firmy w automatyzacji obsługi klienta, ale również znajdują swe zastosowanie w sytuacjach kryzysowych – wykorzystywane były m.in. do pomocy uchodźcom z Ukrainy. Firma Deloitte wykorzystując Amazon Connect, czyli kolejną usługę w AWS, stworzyła automatyczne call center dla organizacji pozarządowych.

Olu, poczytaj mi książkę...

Pierwszym polskim językiem neuronowym Text-to-Speech (TTS) jest Ola. Głos Oli został zaprojektowany tak, aby brzmiał przyjaźnie. Amazon przekonuje, że można go stosować zarówno w systemach interakcji głosowych, jak i do tworzenia wersji audio treści pisanych i edukacyjnych.

Amazon Lex i Polly dostępne są bez żadnych kosztów z góry ani minimalnych opłat. Obecnie z obu usług można skorzystać w ramach oferty AWS Free Tier: 10 tys. wiadomości tekstowych i 5 tys. poleceń głosowych za darmo z Amazon Lex przez 12 miesięcy oraz 5 milionów znaków miesięcznie za darmo przez rok z Amazon Polly.

Amazon Alexa po polsku?

Ciekawe jest to, że Amazon Lex to jeden z silników, który wykorzystywany jest w asystencie głosowym Amazon Alexa. Niestety, na razie nie oznacza to, że Alexa przemówi po polsku, jednak na pewno jest to krok we właściwym kierunku.

