Amazon instaluje roboty ale nie wszystko sobie przemyśleli

Amazon dąży to jak najszybszego zminimalizowania liczby organicznych pracowników w swoich magazynach. Firma stawia na roboty, lecz te do prawidłowej pracy nadal potrzebują człowieka.

Nie jest żadną tajemnicą, że o Amazonie krążą w sieci niepochlebne opinie. Nie chodzi tutaj o jakość ich usług lub produktów, lecz o warunki pracy w placówkach korporacji. Coraz więcej pracowników dołącza lub wyraża chęć dołączenia do związku zawodowego, co powoli staje się kolejnym problemem przedsiębiorstwa. Dlatego też, Amazon stawia na zminimalizowanie liczby pracowników w swoich magazynach, a ich obowiązki miałyby przejąć roboty.

Roboty zamiast ludzi w magazynach Amazona

Amazon przyznał, że w ich magazynach pracuje już około 520 tysięcy mobilnych robotów, co jest dwukrotnie wyższym wynikiem niż w 2019 roku. Co więcej, firma stawia również na roboty w kształcie ramienia, które będą zajmować się przenoszeniem paczek. Pracuje ich już ponad 1000 w placówkach w Europie i Ameryce. Firma nie ukrywa, że w ciągu najbliższych pięciu lat chcieliby całkowicie zrezygnować z ludzkich magazynierów.

Pokrywa się to z informacją podaną przez BBC o cięciach kosztów i masowych zwolnieniach. W najbliższym czasie Amazon może zwolnić nawet 3% swoich pracowników. Możliwe, że już wkrótce paczkę zdejmie z taśmy robotyczne ramię, przetransportuje je mobilny robot, a do klienta dostarczy dron. Ta ostatnia usługa już od lat jest w fazie testów i na początku przyszłego roku mają odbyć się pierwsze loty do klientów.

Jednak zastępowanie człowieka maszyną tworzy nowe miejsca pracy dla ludzi. Amazon już teraz stworzył 700 nowych ról dla osób, które zajmują się obsługą robotów. W końcu ktoś jest odpowiedzialny za ich kupno, transport, kontrolę i konserwację.

Nie jest to jednak pierwsza firma, która chce zminimalizować liczbę ludzkich magazynierów do minimum. Już prawie 5 lat temu, chiński gigant branży e-commerce JD.com, pokazał światu magazyn obsługiwany głównie przez maszyny, w którym pracują nie więcej niż 4 osoby. Dostarczanie paczek dronami również nie jest żadną nowością. Walmart stosuje ją już od jakiegoś czasu na terenie niektórych stanów.

Zobacz: Motorola Edge 30 Neo – test średniaka idealnego?

Zobacz: Trochę szok. Huawei nauczył mnie robić zdjęcia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BBC Technology