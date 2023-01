Rusza Amazon Prime Lite. Jest taniej, ale też z ograniczeniami

Amazon uruchomił nową, niższą i jednocześnie tańszą wersję swojego abonamentu Prime. Prime Lite, bo tak właśnie się nazywa, rusza w pierwszym kraju.

Amazon uruchamia w pierwszym kraju nową usługę Prime Lite. To ten sam abonament, który daje dostęp do wielu udogodnień, ale w niższej i zarazem tańszej wersji. Czym różni się od podstawowego?

Amazon Prime Lite, czyli co?

Amazon Prime Lite rusza na razie w Indiach. Już wcześniej dostęp do usługi, w ramach testów, miała część użytkowników, a teraz ma być dostępnych dla wszystkich. Już sama nazwa wskazuje, że jest to tańsza wersja usługi, a skoro cena jest niższa, to nie obejdzie się bez pewnych ograniczeń.

Przede wszystkim Prime Lite daje dostęp do serwisu Prime Video, ale w wersji z reklamami. Dodatkowo niższy abonament pozwoli na oglądanie jednocześnie na dwóch urządzeniach oraz w rozdzielczości SD. Co ciekawe, usługa będzie też ograniczona do aplikacji mobilnych, a prawdopodobnie także Smart TV. Natomiast filmów i seriali nie da się w tej wersji oglądać w przeglądarce na komputerze.

Poza tym użytkownicy Amazon Prime Lite nadal mogą liczyć na darmową dostawę zakupów, ale w standardowej wersji, która zajmuje 2 dni robocze, a także promocje w internetowym sklepie. Cena to 999 rupii indyjskich, czyli około 53 zł na rok. Standardowa wersja Amazon Prime kosztuje w Indiach 1499 rupii (ok. 80 zł).

Źródło zdjęć: Silver Wings / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gadgets360