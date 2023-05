Na Allegro obniżki nawet 50% i tańszy pakiet Smart. Startuje festiwale zakupowy

Wkrótce rusza festiwal zakupowy Allegro, czyli Smart! Week. Wydarzenie potrwa od 15 do 21 maja, a w tym czasie łowcy okazji będą mogli liczyć na tysiące produktów tańszych nawet o 50%. Będzie też okazja na wykupienie ze zniżką rocznej subskrypcji usługi Smart!

W poniedziałek na Allegro rusza festiwal zakupowy Smart! Week. Codziennie od 15 do 21 maja łowcy okazji znajdą oferty przecenione nawet o 50% w najpopularniejszych kategoriach, takich jak elektronika, zdrowie i uroda czy supermarket.

Jak podkreśla Allegro, podczas festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie, jednak najlepsze oferty będą dostępne dla użytkowników Allegro Smart! Ponadto w oczekiwaniu na festiwal Allegro użytkownicy otrzymają wcześniejszy dostęp do specjalnych ofert, które dostępne będą jedynie w aplikacji od dzisiaj do niedzieli.

Co więcej, Allegro daje gwarancję najniższej ceny, także podczas festiwalu Smart! Week. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu produktu na Allegro kupujący znajdzie tańszą ofertę i zgłosi się do Allegro, otrzyma zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro. Maksymalna łączna kwota takiego zwrotu podczas trwania akcji to aż 200 zł.

Allegro zapewnia, że każda przekreślona, promocyjna cena spełnia wymogi unijnej dyrektywy Omnibus – oznacza to, że klienci zobaczą najniższą cenę danego produktu, która obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu.

Promocje dla użytkowników Allegro Smart!

W trakcie festiwalu na użytkowników Allegro Smart! czekają najlepsze okazje i benefity. W tym roku Allegro przygotowało promocję – nowi klienci chcący wypróbować program lojalnościowy oraz dotychczasowi użytkownicy objęci promocją, mogą wykupić roczną subskrypcję Smart! o 10 zł taniej. Promocja potrwa do 21 maja.

W trakcie festiwalu klienci Allegro Smart! zyskają dostęp do tysięcy ofert oznaczonych etykietą „Smart! Only”, a także nieograniczonych bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru i darmowych przesyłek kurierskich do domu.

Nowi użytkownicy mogą skorzystać z programu Smart! na Start – w ramach bezpłatnego okresu próbnego otrzymają 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy. Cena regularna usługi Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

