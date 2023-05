Allegro obniża opłaty, ale to żaden powód do radości

Allegro wystartowało z promocją za usługę Smart! To nagroda pocieszenia za wyłączenie możliwości dzielenia się usługą z innymi w ramach Allegro Family.

Allegro Smart! w promocji

Allegro Smart! to program tej popularnej platformy sprzedażowej, który pozwala korzystać kupującym z nielimitowanych bezpłatnych dostaw do sieci tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru, a także za pośrednictwem kuriera na terenie całego kraju. Warunkiem skorzystania z usługi jest to, by wartość transakcji lub wartość sumy transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem opcji Kup Teraz) zawartych w ramach oferty danego sprzedającego nie była niższa niż odpowiednio 45 zł (automaty paczkowe i punkty odbioru) lub 65 zł (przesyłki kurierskie). Dodatkowo zyskujemy bezpłatne zwroty przesyłek oraz Smart! okazje.

Roczny koszt usługi Allegro Smart! wynosi 59,90 zł, jednak w ramach promocji można z niej skorzystać już za 49,90 zł na rok. Z oferty można skorzystać do 21 maja 2023 roku. Więcej informacji o usłudze można znaleźć w regulaminie.

Allegro Smart! już nie dla rodziny

W 2021 roku serwis Allegro umożliwił dzielenie się usługą Smart! z bliskimi w ramach grupy rodzinnej, później Allegro Family. Dzięki temu z raz opłaconej usługi może korzystać nawet 10 osób. Ale do czasu, ponieważ taka możliwość zostanie wkrótce wyłączona.

Jak informuje Allegro, usługę Smart! można udostępniać innym w ramach Allegro Family:

do zakończenia swojej subskrypcji , jeśli została wykupiona przed godziną 9:00 21 listopada 2022 roku,

, jeśli została wykupiona przed godziną 9:00 21 listopada 2022 roku, do 30 czerwca 2023 roku, jeśli użytkownik ma miesięczną lub roczną subskrypcję wykupioną od godziny 9:00 21 listopada 2022 roku.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że program dzielenia się usługą Allegro Smart! nie zostanie przedłużony. Trwają jednak prace nad nowym programem. Tak przynajmniej twierdzi moderatorka Ola na oficjalnym forum Allegro (spolecznosc.allegro.pl).

Zobacz: Allegro zmienia zasady. Sprawdzą Cię w BIK lub BIG

Zobacz: Allegro wprowadza zmiany. Idą utrudnienia dla par

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Allegro