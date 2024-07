Action odpala kolejny hit. Przydatne urządzenie za grosze

Action przygotował kolejny, dobrze wyceniony sprzęt. Tym razem jest to zestaw do szybkiego ładowania 6 w 1 Re-load. Przydatny w podróży, ale nie tylko. To ostatni dzwonek, aby skorzystać z obniżonej ceny.

Zestaw do szybkiego ładowania 6 w 1 Re-load jeszcze tylko dziś w cenie promocyjnej 44,95 zł. To ostatni dzień promocji na ten produkt w sklepach stacjonarnych oraz sklepie online. Kto potrzebuje, ten niech nie zwleka z procesem decyzyjnym. To obok pompki, sprzęt idealny do przechowywania pod ręką, albo do przewożenia w aucie.

Zestaw do szybkiego ładowania 6 w 1 Re-load

Składa się z 4 elementów: kabla, ładowarki ściennej, samochodowej oraz pudełka do przechowywania.

Kabel 6 w 1 do przeznaczony jest do ładowania i przesyłania danych: micro-USB, USB-C, USB-A i 8-pin

dwa rodzaje ładowarek: ścienna i samochodowa oraz pudełko do przechowywania

USB 3.0 obsługuje szybkie ładowanie, a USB-C zapewnia również wysoką wydajność

Urządzenie to jest stworzone z myślą podróży, kiedy zajdzie potrzeba szybkiego naładowania różnych sprzętów. Dużą zaletą jest nie tylko niska cena, ale także to, że łatwo je przechowywać.

