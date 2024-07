Leć do Action. Znów przydatna elektronika za grosze

Sieć sklepów Action zaoferowało klientom kolejną świetną promocję. Tanią, ale zupełnie przyzwoitą, elektryczną pompkę do opon Varo.

Jeśli poszukujesz taniej pompki elektrycznej do opon, to sklep Action ma coś dla ciebie. Urządzenie jest wyjątkowo sprytne, niewielkie i łatwe w przenoszeniu. Idealnie nadaje się do zabrania ze sobą na wakacyjne eskapady. I co najważniejsze, nie zrujnuje przy tym budżetu.

W dniach 24 lipca - 30 lipca przygotowano promocję, w ramach której pompka elektryczna Varo dostępna będzie w Action w cenie 76.90 zł.

Pompka Varo 8 V | 2000 mAH

Maksymalne ciśnienie 150 psi

Intuicyjna w użyciu

Posiada komplet różnych końcówek, dzięki czemu może mieć rozmaite zastosowania

Ta elektryczna pompka do opon Varo jest lekka i praktycznie nie zajmuje miejsca. Zasilana na baterię, przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Możesz ją wszędzie nosić ze sobą, łatwo zmieścisz ją w samochodzie, torbie lub gdziekolwiek indziej.

Oferta dostępna w sklepach stacjonarnych Action, na terenie wszystkich placówek w Polsce. Produkt objęty jest 3-letnią gwaracją i posiada certyfikat inspekcji technicznej TUV.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Action