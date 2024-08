Action szaleje. Masz czas do 13 sierpnia

Sklep Action ponownie wystartował z bardzo ciekawą ofertą na urządzenie, współpracujące z marką Apple, które jest prawdziwym hitem w tym sezonie. Oprócz korzystnej ceny, sprzęt ma wyjątkowo udany design.

Smart Finder coraz bardziej popularny

Inteligentne lokalizatory to coś, co absolutnie powinno znaleźć się na wyposażeniu twojej wakacyjnej walizki. Ale nie tylko. To urządzenie, które warto mieć i korzystać z niego na co dzień. Wielu producentów wprowadza ten typ urządzenia do swojej oferty. Mamy zatem coraz większy wybór na rynku. Holenderska marka Fresh ’n Rebel, stworzyła bardzo udany model Smart Findera dla użytkowników sprzętu Apple. Do 13 sierpnia zakupisz lokalizator w sklepie Action w cenie 44,77 złotych.

Jeszcze jedna karta w portfelu

Action oferuje nam prostokątną wersję tego inteligentnego lokalizatora. Jest to model cienki jak karta bankowa, który bez problemu zmieści się w portfelu lub kieszeni. Dzięki niemu znajdziesz zawsze bez problemu zlokalizujesz swój portfel, torebkę, bagaż, klucze, czy rower. Wystarczy, że umieścisz we właściwym miejscu lokalizator. Następnie, bez najmniejszego problemu znajdziesz swój Smart Finder na mapie. Aby go zlokalizować, wystarczy posłużyć się aplikacją Apple "Znajdź mój..." na iPhone'ie, iPadzie, komputerze lub w aplikacji "Znajdź" na smartwatchu Apple.

Zobacz: Action odpala kolejny hit. Przydatne urządzenie za grosze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Action