Szukasz tanich, ale porządnych słuchawek? Było 249 zł, jest 149 zł

Czego można oczekiwać od tanich słuchawek? Ot, przyzwoitej jakości dźwięku i rozsądnej baterii na kilka godzin pracy.

Rzecz w tym, że te słuchawki nie są tanie z powodu niskiej wyceny producenta, a dzięki promocji w sklepie. Tym samym dają one więcej. Znacznie więcej. Przejdźmy więc do konkretów. Otóż zamiast kilku godzin pracy dostajemy kilkanaście. A dokładniej 12 godzin, a czas ten jest przedłużony do 60 godzin dzięki dołączonemu do zestawu etui. 

Soundcore P40i Prawdziwe złoto w tej cenie

Soundcore P40i

Mocna bateria to jednak dopiero początek. Otóż są to jedne z tańszych słuchawek z ANC na rynku — nawet w odniesieniu do ich ceny poza promocją. Kolejnym dużym atutem jest wodoodporność zgodna z normą IPX5, dzięki czemu słuchanie muzyki w deszczu nie stanowi problemu. A to wszystko w słuchawkach za jedyne 149 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Soundcore