Szukasz tanich, ale porządnych słuchawek? Było 249 zł, jest 149 zł

Rzecz w tym, że te słuchawki nie są tanie z powodu niskiej wyceny producenta, a dzięki promocji w sklepie. Tym samym dają one więcej. Znacznie więcej. Przejdźmy więc do konkretów. Otóż zamiast kilku godzin pracy dostajemy kilkanaście. A dokładniej 12 godzin, a czas ten jest przedłużony do 60 godzin dzięki dołączonemu do zestawu etui.

Dalsza część tekstu pod wideo

Soundcore P40i

Mocna bateria to jednak dopiero początek. Otóż są to jedne z tańszych słuchawek z ANC na rynku — nawet w odniesieniu do ich ceny poza promocją. Kolejnym dużym atutem jest wodoodporność zgodna z normą IPX5, dzięki czemu słuchanie muzyki w deszczu nie stanowi problemu. A to wszystko w słuchawkach za jedyne 149 zł.