Zawsze miałeś w sobie duszę konstruktora, ale brak miejsca i narzędzi Cię ograniczał? Zbuduj zdalnie sterowaną łódkę z gotowych części

Mowa tu o łódce Shunmaii DIY Paddle Wheel Ship. Jest to niezwykle prosty, wręcz prymitywny model zdalnie sterowanej łodzi, która przychodzi w zestawie do samodzielnego montażu. Jednak jej prostota to jedna z jej największych zalet. Dzięki temu każdy nawet kompletny laik zrozumie zasadę jej działania. A wszystko to za 3,91 zł.