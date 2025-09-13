Zastąpili tym Bluetooth. Apple zrobiło rewolucję

Poza układem N1, nadchodzi alternatywa dla dźwięku bezprzewodowego Bluetooth

Apple N1 to nowy układ integrujący moduły łączności Wi-Fi i Bluetooth (oraz Thread) i pierwszy tego typu użyty w iPhone'ach. Wcześniej Apple wprowadziło podobny układ W, ale dla AirPodsów i Apple Watcha. Posunięcie to ma na celu zdystansowanie się od Broadcom (oraz Qualcomm), który był dotychczasowym dostawcą układów łączności dla Apple – iPhone'ów, iPadów, Apple TV i innych.

Wprowadzenie układu N1 niesie ze sobą kolejną nowinkę od Apple – technologię Spatial Relay Audio-Visual Sync, w skrócie SPR AVS. Jest to alternatywa dla Bluetooth LE Audio i Qualcomm Snapdragon Sound. Ten protokół bezprzewodowego przekazywania dźwięku wyróżnia się poziomem opóźnienia poniżej 10 ms, podczas gdy Bluetooth LE Audio czy kodek aptX Adaptive mają opóźnienia na poziomie odpowiednio: 20–30 ms i 20 ms. Poza tym SPR AVS potrafi zapewnić prawdziwy dźwięk bezstratny przy zachowaniu tego ultra-niskiego poziomu opóźnień.