FSP HYDRO PTM X Pro to mocarne zasilacze z japońskim wnętrzem

Szukasz nowego zasilacza o sprawdzonym wnętrzu i wysokiej sprawności? Tajwańczycy mogą zainteresować Cie serią FSP HYDRO PTM X Pro.

Bez różnicy składasz komputer z najtańszych, czy najdroższych podzespołów; nowych, czy używanych. Nie ma tez znaczenia czy potrzebujesz maszyny do internetu, pracy czy zabawy. W każdym z tych przypadków potrzebny jest Ci porządny zasilacz, który zasili pozostałe podzespoły

FSP kusi wysoką mocą i certyfikatem 80 PLUS Platinum

Na rynku jest całe zatrzęsienie różnych firm oferujących PSU. Część tylko dokleja własne logo na gotowe rozwiązania, a inni projektują i produkują zasilacze od A do Z. Jedną z firm, które jest producentem OEM dla innych marek jest FSP Group założone w 1993 roku na Tajwanie.

Najnowsze pozycje w ofercie Tajwańczyków to zasilacze FSP HYDRO PTM X Pro. Mowa o w pełni modularnych jednostkach ATX oferujących moc 850 lub 1000 W, które korzystają z pojedynczych, mocnych linii +12 V (kolejno do 70,83 A i do 83,33 A). Wnętrze obu modeli oparte zostało na markowych japońskich kondensatorach 105°C, przetwornikach DC-DC i topologii half-bridge LLC.

Nie zapomniano też o popularnych zabezpieczeniach jak OCP, OVP, OPP, SCP i OTP, a całość chłodzi cichy wentylator 120-milimetrowy z łożyskiem FDB. Oferuje on tryb pracy półpasywnej. Wszystko to przekłada się na typową sprawność do 92% potwierdzoną uznanym w branży certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Oba zasilacze trafią niedługo do polskich sklepów. Sugerowane ceny ustalono na 180 dolarów za FSP HYDRO PTM X Pro 850 W i 200 dolarów za FSP HYDRO PTM X Pro 1000. Mowa więc o równowartości około 845 oraz 939 złotych. Długość gwarancji pozostaje na razie tajemnicą.

