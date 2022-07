AMD obawia się Intela? Premiera Ryzen 7000 szybciej niż zakładano

Nowe procesory AMD nie będą tak dobre jak przypuszczano? Amerykanie mogli przyśpieszyć premierę w obawie przed serią Intel Core 13. generacji.

Najbliższe tygodnie w świecie nowych technologii będą gorące. Szykuje się mnóstwo premier - nowe procesory, karty graficzne oraz płyty główne. Coś w zanadrzu ma zarówno Intel, jak i AMD oraz NVIDIA. Czerwoni planują zaprezentować serię AMD Radeon RX 7000 oraz AMD Ryzen 7000.

Nowe procesory mogą pojawić się na początku sierpnia

W przypadku procesorów czeka nas sporo nowości. AMD porzuci wreszcie przestarzały standard PGA, na rzecz LGA, a tym samym konieczne będą nowe płyty główne z gniazdem AMD AM5. Prócz tego Czerwoni dogonią wreszcie Niebieskich i zaoferują wsparcie pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0.

Wygląda jednak na to, że AMD może wiedzieć coś czego my nie wiemy i obawiać się premiery konkurencji, czyli serii Intel Raptor Lake-S. Jak możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej Amerykanie przygotowali zaproszenie na imprezę mającą odbywać się 5 sierpnia 2022 roku, na której pokazane zostaną nowe płyty główne.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fragment w podsumowaniu "supporting the recent launch of AMD Ryzen 7000 series processors" co oznacza "wspierając niedawną premierę procesorów AMD Ryzen z serii 7000". To zaś wskazywałoby, że premiera nowych CPU odbędzie się przed 5 sierpnia.

Skąd taki pośpiech? AMD może być niepewne wydajności oferowanych przez siebie procesorów względem 13. generacji i chcieć "złowić" klientów przed Intelem. Zwłaszcza, że ich procesory wspierają tylko pamięci DDR5, kiedy Raptor Lake-S będą wspierać DDR4 i DDR5, a więc upgrade komputera będzie prostszy i tańszy u Niebieskich. Zwłaszcza jeśli ktoś posiada już topowe moduły RAM DDR4.

Aktualnie wpis na stronie został już zmieniony - słowo "launch" (premiera) zastąpił wyraz "announcement" (zapowiedź). I to jest już jak najbardziej możliwe. AMD w końcu specjalizuje się w papierowych premierach. Na szeroką dostępność w sklepach zaś zawsze trzeba u Czerwonych poczekać.

