Małe, wydajne i tanie zestawy AiO z podświetleniem LED

Chińczycy prezentują kolejne gotowe układy chłodzenia cieczą dla procesorów komputerowych. Tym razem kusząca jest zwłaszcza niska cena.

W ostatnich latach procesory komputerowe mocno się zmieniły. Zarówno w przypadku AMD, jak i Intela. Oczywiście nadal mowa o architekturze x86-64, ale liczba rdzeni i wątków znacząco wzrosła. Dostajemy też znacznie wyższe taktowania. To oznacza również duży skok poboru mocy i temperatur.

Nowe chłodzenia DeepCool mają kosztować 279 i 335 zł

Tym samym coraz więcej konsumentów porzuca fabryczne układy chłodzenia na rzecz rozwiązań od firm trzecich. Oferują one niższe temperatury CPU i lepszą kulturę pracy. Do wyboru są klasyczne chłodzenia powietrzne oraz gotowe zestawy chłodzenia cieczą. Często z podświetleniem RGB LED.

DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs to zestawy typu All in One. Mamy tutaj do czynienia z miedzianą chłodnicą 120- lub 280-milimetrową o grubości 27 milimetrów, gumowymi wężami, niską bloko-pompką z miedzianą podstawą oraz jednym lub dwoma wentylatorami. Całość dopełnia zielone podświetlenie LED.

Zastosowane wentylatory wyposażono w łożyska FDB. Pracują one z prędkością od 500 do 2250 RPM przy wydajności do 85,85 CFM, ciśnieniu do 3,27 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 32,9 dB(A).

DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs zgodne są z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 oraz AMD AM5 i AM4.

Opisywane chłodzenia wodne trafią do polskich sklepów w październiku. Sugerowane ceny w Europie mają wynosić 58 i 70 euro, a więc około 279 i 335 złotych. AiO objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

