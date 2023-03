Phanteks wypuszcza mocarne zasilacze i chłodzenia AiO nowej generacji

Planujesz kupno karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4000 i potrzebujesz odpowiedniego zasilacza? A może potrzeba Ci wydajnego chłodzenia procesora, które ładnie wygląda? W obu tych przypadkach pomoże Phanteks.

Na początku stycznia w amerykańskim Las Vegas odbywały się największe na świecie targi elektroniki użytkowej CES 2023. Swoje nowości prezentowały tam duże i małe firmy z całego świata. Tradycyjnie już nie zabrakło również znanych i lubianych producentów sprzętu komputerowego.

Phanteks oferuje nowe zasilacze ATX i SFX z 12VHPWR

Pierwsze z zapowiadanych w USA nowości trafiają wreszcie na rynek. Tym razem skupimy się na holenderskiej firmie Phanteks, bowiem w sklepach pojawiły się ich nowe zasilacze oraz gotowe układy chłodzenia cieczą.

Phanteks Glacier One T30 Gen2 to jak sama nazwa wskazuje druga generacja układów All in One (AiO). Zastosowano tutaj wydajne wentylatory o grubości 30-milimetrów oraz pompkę Aseteka 8. generacji. Całość doprawiona jest dyskretnym podświetleniem D-RGB LED z efektem nieskończoności.

Użytkownik ma do wyboru dwa modele - z chłodnicą 240- lub 360-milimetrową. Wyceniono je w Europie na 190 i 260 euro, czyli równowartość około 895 i 1229 złotych. Producent udziela 6 lat gwarancji.

Do sklepów trafił również zasilacz Phanteks Revolt SFX 850 W, a więc jedna z najmocniejszych propozycji w tym formacie. Mamy tutaj do czynienia ze sprawnością do 92% potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Platinum.

By zaoszczędzić miejsce w obudowie komptuera zdecydowano się na modularne okablowanie, a platforma spełnia wymogi SFX12V 4.0 (odpowiednik ATX 3.0) i oferuje wtyczki 12VHPWR, z których korzystają karty NVIDIA GeForce RTX 4000. Za chłodzenie wnętrza odpowiada wentylator 92-milimetrowy z łożyskiem FDB.

Tutaj cena ustalona została na 200 euro, czyli równowartość ok. 939 złotych. Całość dopełnia 10 lat gwarancji.

Phanteks AMP 1000W V2 to już w pełni modularne zasilacze ATX. Oferta została rozszerzona o moc 1000 W. Mamy tutaj do czynienia z certyfikatem 80 PLUS Gold. Oczywiście nie zabrakło przewodów 12VHPWR. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna w cenie 160 i 170 euro czyli około 755 i 799 złotych.

Na koniec Holendrzy mają coś dla osób które mają już dobry zasilacz i nie chcą kupować nowego. Mowa o sprzedawanych samodzielnie przewodach 12VHPWR 16 AWG. Pasują one do wszystkich jednostek Phanteks AMP oraz Revolt o mocy 850 W i więcej. Cena wynosi 20 euro, czyli około 95 złotych.

Zobacz: Tragedia. Pierwsze SSD PCIe 5.0 są bardzo drogie, głośne i brzydkie

Zobacz: Wyjątkowe pamięci RAM DDR5, które pozwolą Ci wyróżnić się z tłumu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne