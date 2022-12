SilverStone przedstawia pierwszy na świecie zasilacz SFX12V 4.0

Marzy Ci się mały zestaw komputerowy oferujący topową wydajność? Nie byłeś w stanie zmieścić wszystkich części w obudowie? SilverStone przychodzi na ratunek!

Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 4000, które debiutowały w ostatnich miesiącach to najwydajniejsze konsumenckie układy. Do działania wymagają jednak one zasilania z wykorzystaniem nowego złącza typu 12VHPWR. W tym celu potrzebny jest nowy zasilacz lub specjalna przejściówka.

SilverStone Extreme 850R Platinum oferuje 5 lat gwarancji

Osoby składające małe zestawy komputerowe, tzw. Small Form Factor, świetnie zdają sobie sprawę jak ważny jest dobór podzespołów. W obudowie jest zawsze mało miejsca i liczy się każdy centymetr. Dlatego SilverStone postanowił ułatwić zadanie wydając zasilacz typu SFX dedykowany nowym układom od Zielonych.

SilverStone Extreme 850R Platinum to w pełni modularny zasilacz typu SFX o mocy 850 W, który jest pierwszą na świecie jednostką spełniającą standard SFX12V 4.0, czyli odpowiednik ATX 3.0. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą linią +12 V (do 70,8 A), LLC, APFC i wyłącznie japońskimi kondensatorami elektrolitycznymi.

Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń jak OCP, OPP, UVP, SCP, UVP i OTP. Wysoka sprawność na poziomie do 91% potwierdzona została uznanym certyfikatem Cybenetics Platinum. Wnętrze chłodzone jest przez 92-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB, który do 150 W obciążenia pozostaje wyłączony.

Opisywany zasilacz oferuje wtyczkę 12VHPWR dla nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

SilverStone Extreme 850R Platinum trafił już do pierwszych zagranicznych sklepów. Sugerowana cena wynosi 216 dolarów, czyli równowartość około 949 złotych. Producent oferuje 5 lat gwarancji.

Zobacz: Intel z kolejnymi rekordami świata. Przekroczono barierę 9 GHz

Zobacz: Tak wygląda pierwszy autorski model GeForce RTX 4070 Ti

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne