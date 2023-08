EVGA ma nowe zasilacze. To mocarze w standardzie ATX 3.0

Szukasz nowego zasilacza? Planujesz kupno NVIDIA GeForce RTX 4000? W takim razie EVGA twierdzi, że ma coś dla Ciebie! Jednak diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.

Porządny zasilacz to jeden z tych podzespołów, który może nam posłużyć długie lata w wielu różnych zestawach komputerowych. Oczywiście o ile został kupiony z głową. Zawsze warto zwrócić uwagę nie tylko na moc i producenta, ale również sprawność, spełniane normy oraz zastosowane zabezpieczenia.

EVGA negatywnie zaskakuje zaledwie 3-letnią gwarancją

Amerykańska firma EVGA zapowiedziała właśnie dwie nowe jednostki. Są one zgodne ze standardem ATX 3.0 i oferują przewody 12VHPWR, a więc idealnie pasują do najnowszych kart graficznych GeForce RTX 4000.

EVGA SuperNOVA FTW to seria, w skład której wchodzą dwa zasilacze o mocy 850 i 1000 W. Mamy tutaj do czynienia wyłącznie z japońskimi kondensatorami, topologią typu half-bridge LLC i przetwornicami DC-DC. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Producent OEM platformy pozostaje na razie nieznany. Wiemy jednak, że to konstrukcje na bazie pojedynczej, mocnej linii +12 V - do 83,3 A w przypadku modelu 1000 W oraz do 70,8 A dla wersji 850 W. Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OVP, UVP, OCP, OPP, SCP i OTP.

Okablowanie jest w pełni modularne. Mowa tutaj o czarnych wiązkach taśmowych. Liczba wtyczek zależna jest od wybranej mocy zasilacza, ale w obu przypadkach znalazło się złącze 12VHPWR (16-pin).

Rodzina EVGA SuperNOVA FTW ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Wersja 1000 W pojawiła się już w USA w cenie 220 dolarów, czyli około 890 złotych. Mowa o krótkiej, 3-letniej gwarancji producenta. Tym samym opisywane zasilacze raczej nie zdobędą w Polsce popularności, gdy u nas można od dawna kupić taniej np. be quiet! Pure Power 12 M 1000 W o zbliżonej specyfikacji i z 10-letnią gwarancją.

Źródło zdjęć: EVGA

Źródło tekstu: oprac. własne