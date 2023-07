Cooler Master GX II Gold to modularne zasilacze dla wymagających

Szukasz nowego, mocnego zasilacza komputerowego o wysokiej sprawności? Chcesz żeby był cichy i posłużył Ci długie lata? W takim razie Cooler Master ma coś dla Ciebie.

Karty graficzne AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000 zaoferowały nam spory skok wydajności względem poprzednich generacji. Jednak ich kupno często wiąże się też z koniecznością wymiany dotychczasowego zasilacza. Czy to ze względu na wyższy pobór mocy, czy też nowe złącza zasilające.

Cooler Master oferuje 10 lat gwarancji na swoje zasilacze

A tak się składa, że jeden z większych producentów sprzętu komputerowego - tajwańska firma Cooler Master - poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży dwóch nowych PSU. Mowa modelach dla wymagających.

Cooler Master GX II Gold to seria w pełni modularnych zasilaczy zgodnych z ATX 3.0, w skład której wchodzą dwa modele o mocy 750 i 850 W. Mowa o topologii LLC + DC/DC z aktywnym PFC. Główne kondensatory są japońskie. Przekłada się to na wysoką sprawność do 90% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Producent chwali się zastosowaniem cichego wentylatora, który oferuje tryb pracy półpasywnej. Innymi słowy do 40% obciążenia zasilacza "śmigło" pozostaje w bezruchu oferując całkowitą ciszę. Nie zabrakło też szeregu popularnych zabezpieczeń jak OVP, OPP, OTP, OCP, SCP czy UVP.

Okablowanie to rozwiązanie taśmowe, w kolorze czarnym. Użytkownik dostaje do dyspozycji również przewód z solidną wtyczką 12VHPWR pod kątem 90°, co zmniejsza ryzyko niepoprawnego montażu.

Zasilacze Cooler Master GX II Gold trafią do polskich sklepów w sierpniu. Sugerowana cena to 750 złotych za model 750 W i 850 złotych za wersje 850 W. Producent udziela 10 lat gwarancji.

