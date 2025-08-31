Zakaz telefonów w szkołach. Trzeba go schować do szafki lub zdeponować

Zakaz smartfonów w szkołach to temat, który w ostatnim czasie mocno rozpala opinię publiczną. Ma wielu zwolenników, ale też spore grono przeciwników. Minister edukacji Barbara Nowacka nie chce wprowadzać do odgórnie i uważa, że decyzja powinna należeć do samych szkół. Tymczasem kolejne państwo w Europie wprowadza takie przepisy.

Zakaz smartfonów w szkołach

Takie prawo weszło właśnie w życie we Włoszech. Decyzję w tej sprawie wydał tamtejszy minister edukacji Giuseppe Valditara. Zakaz zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego, który w Italii rozpoczyna się w połowie września.

Zakaz już wcześniej dotyczył szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a teraz został rozszerzony także o szkoły średnie, czyli licea i technika. Od szkół zależy, jaki sposób przechowywania telefonów wybiorą dla swoich uczniów. Pomysły są różne, ale najczęściej pojawiają się specjalne szafki, pojemniki, oddawanie urządzeń do depozytu czy też kieszenie na ścianach. Niezależnie od decyzji, jest to dodatkowy koszt dla placówek oświaty.