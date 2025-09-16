XTORM wprowadził nowe akumulatory paluszki z ładowaniem USB-C

Tradycyjne baterie „paluszki” wciąż mają się dobrze, zasilając dziesiątki urządzeń wokół nas – zabawki, latarki, myszy komputerowe, piloty do sterowania sprzętem RTV i AGD i wielu innych urządzeniach. Kupowanie jednorazówek to jednak strata pieniędzy i obciążenie dla środowiska naturalnego. Z pomocą przychodzą coraz popularniejsze akumulatory AAA/AA ładowane bezpośrednio przez USB-C. XTORM wprowadził właśnie dwie takie nowości na polski rynek.

XTORM NexGen mają na boku obudowy wbudowany port USB. Nowości dostępne są w zestawach po 4 sztuki w dwóch wariantach, odpowiadających najpopularniejszym typom baterii: AA oraz AAA. W każdym z zestawów znajdziemy dołączony kabel USB, który pozwala jednocześnie ładować 4 akumulatorki. Można też wykorzystać dowolny inny, standardowy kabel. To oznacza, że urządzenia nie potrzebują dodatkowej ładowarki – można wygodnie ładować je za pomocą zwykłej ładowarki USB, powerbanku czy nawet panelu solarnego. Czas ładowania do 100% akumulatorków AA to ok. 3,5 godziny, a AAA – 2 godziny.

XTORM podaje, że zastosowane w akumulatorkach ogniwa mogą być ładowane nawet 1500 razy, co oznacza to, że każdy z nich może zastąpić 1500 jednorazowych baterii AA/AAA. Producent zapewnia też, że jego nowe akumulatorki są odporne na negatywne skutki długotrwałego przechowywania – praktycznie nie rozładowują się podczas nieaktywności i mogą czekać na użycie nawet do 6,5 roku.

Akumulatorki XTORM NexGen AA mają pojemność 2200 mAh dla napięcia 1,5V – akumulator wykorzystuje ogniwo litowo-polimerowe o pojemności 1000 mAh dla 3,7V, które za sprawą zintegrowanego konwertera dostarcza stałe napięcie 1,5V przy pojemności użytkowej 2200 mAh. W przypadku akumulatorków AAA, parametry pojemności to, odpowiednio, 570 mAh (dla napięcia 1,5V), i 250 mAh (dla 3,7 V).

XTORM podkreśla, że napięcie 1,5V jest utrzymywane przez cały czas pracy ogniwa – aż do jego rozładowania. To oznacza, że zasilane nimi urządzenia pracują stabilnie, bez spadków napięcia (które np. w przypadku latarek oznaczałyby spadek jasności).