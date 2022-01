Xiaomi przedstawia nowości smart home 2022: oczyszczacze, odkurzacze i roboty

Firma Xiaomi z przytupem rozpoczyna nowy rok. Producent zademonstrował swoje ekosystemowe nowości dla inteligentnego domu, które można już kupić w Polsce. Większa część to nowe modele oczyszczaczy powietrza oraz odkurzacze.

Xiaomi pokazało całą nową kolekcję inteligentnych sprzętów – w sumie 11 nowych urządzeń. Cześć modeli jest już od niedawna dostępna w sprzedaży, część to całkowite nowości wraz z ciekawymi promocjami.

Jak podaje Xiaomi, w ekosystemie IoT firmy działa już ponad 400 milionów urządzeń, a liczba urządzeń przypadających na jednego użytkownika ma się zbliżać do pięciu. Podczas polskiej premiery przedstawiono 11 nowych urządzeń z różnych kategorii – według Xiaomi łączy je łatwość komunikacji, duża liczba funkcji oraz zgodność z najnowszymi otwartymi standardami inteligentnego ekosystemu.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Nową rodzinę oczyszczaczy powietrza otwiera Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite. To model podstawowy, o najbardziej przystępnej cenie i wciąż imponujących parametrach. Wysokowydajny filtr zatrzymuje 99,97% sierści zwierząt domowych, kurzu, pyłków, dymu, lotnych związków organicznych i drobnych cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Potrafi oczyścić powietrze w pomieszczeniu o kubaturze 120 m2 w ciągu zaledwie godziny.

Oczyszczacz na bieżąco monitoruje jakość powietrza, a także jego wilgotność i temperaturę. Można sterować nim za pomocą smartfonu lub wbudowanego ekranu dotykowego LCD. To świetna propozycja dla użytkowników szukających niedrogiego, ale cichego i wydajnego oczyszczacza powietrza.

Cena: 799 złotych.

Xiaomi Smart Air Purifier 4

Kolejny model zapewnia wydajność 400 m3 powietrza na godzinę, ponadto filtruje 99,97% sierści zwierząt domowych, kurzu, pyłków, dymu, lotnych związków organicznych i drobnych cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Powietrzne w pomieszczeniu 130 m2 zostanie oczyszczone w godzinę. Idealny dla pomieszczeń około 48 m2.

Oczyszczacz ma superczułe sensory jakości powietrza. Mierzy indeks ciepła, czyli parametr łączący wilgotność i temperaturę powietrza. Potrafi szybko pokazać poziom zanieczyszczeń PM2.5 i PM10, czyli najczęściej występujący w okolicach narażonych na smog.

Co ciekawe, Xiaomi Air Purifier 4 może też jonizować powietrze. Jony ujemne pomagają oczyścić powietrze i sprawiają, że czujesz się jak w lesie lub w pobliżu wodospadu, co poprawia samopoczucie. Łatwo otwierana obudowa ułatwia czyszczenie.

Cena za Smart Air Purifier 4 wynosi 1049 zł, ale w promocji dostępny jest za 949 zł.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

To najbardziej zaawansowany oczyszczacz w ekosystemie Xiaomi. Producent opisuje go jako model profesjonalny, o zwiększonej żywotności filtrów, większej sprawności i komforcie użytkowania. Ma wydajność 500 m3 powietrza na godzinę (PCADR). Podobnie jak pozostałe oczyszczacze Xiaomi filtruje 99,97% sierści zwierząt domowych, kurzu, pyłków, dymu, lotnych związków organicznych i drobnych cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona.

Oczyszczacz mierzy indeks ciepła, czyli parametr łączący wilgotność i temperaturę powietrza oraz poziom zanieczyszczenia PM2.5 i PM10. Xiaomi Air Purifier 4 Pro generuje ujemne jony powietrza, co poprawia samopoczucie i zapach. Jest łatwy do czyszczenia i prosty w sterowaniu. Ma dotykowy wyświetlacz OLED z regulowanym poziomem jasności. Może pracować w sześciu różnych trybach, takich jak tryb nocny, automatyczny czy wysokiej wydajności.

Cena standardowo wynosi 1399 zł, ale w promocji dostępny jest za 1199 zł.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Vacuum Cleaner G11 oferuje moc odkurzania 185 AW w poręcznym, a w porównaniu do poprzedniego modelu G11 ma 23% więcej mocy. Nowa końcówka pozwala na odkurzanie podłóg, dywanów, powierzchni drewnianych i innych. Co więcej – potrafi sama się czyścić, bezpiecznie ucina zaplątane włosy i nitki blokujące wlot. Bateria wystarcza na godzinę odkurzania w trybie ECO.

Odkurzacz mierzy stopień zanieczyszczenia wciąganego powietrza i na tej podstawie sam reguluje moc. Dzięki temu odkurzanie jest cichsze, sprawniejsze, a bateria starcza na dłużej.

Cena: 1799 zł

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Vacuum-Mop 2 Lite to robot czyszczący podłogi. Nie tylko odkurza, ale również zmywa na mokro. Odkurzacz-robot sam nawiguje po mieszkaniu, zapamiętuje jego rozkład i optymalizuje ścieżki. Jest niewielki, więc wciśnie się nawet w zakurzone kąty. Co więcej – potrafi podjechać pod progi czy przeszkody o wysokości do 2 cm.

Jego pracę możemy monitorować i sterować smartfonem. Dodatkowo może być uruchamiany przez asystentów głosowych Google i Alexa.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite kosztuje 1099 zł, ale w promocji jest dostępny za 959 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2

Ten inteligentny odkurzacz-mop uczy się rozkładu naszego mieszkania i w czasie rzeczywistym reaguje na zmiany. Jest silny i pojemny, dzięki dużej baterii 3200 mAh bez problemu odkurzy i umyje 150 m2 podłogi na jednym ładowaniu. Co więcej, mycie odbywa się pod ciśnieniem, dzięki czemu zlikwiduje nawet uporczywe zabrudzenia.

Cena standardowo to 1499 zł, w promocji 1349 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Kolejny model z tej linii ma wyróżnik „Pro” Co to oznacza? Ten robot sprzątający ma nawigację w technologii lidar (laserowe rozpoznawanie obiektów 3D). Dzięki temu znajdzie i dokładnie posprząta każdy zakamarek mieszkania omijając przeszkody. Jego moc ssania to 3000 Pa.

Wymienny pojemnik na kurz ułatwia czyszczenie urządzenia, a funkcja mopowania wykorzystuje dźwięki o wysokiej częstotliwości do dokładniejszego czyszczenia. Urządzenie samo dobiera strategię pracy – kierunek, trasę i czas, dzięki czemu podłoga będzie naprawdę czysta.

Standardowa cena to 1999 zł, promocyjna 1799 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Vacuum-Mop 2 Ultra to najsilniejszy i najbardziej zaawansowany robot czyszczący. Potrafi opróżnić pełny worek śmieci w 10 sekund przy korzystaniu z opcjonalnej stacji dokującej Auto-empty Station. Ma największy dostępny pojemnik na kurz – w stacji dokującej zmieszczą się aż cztery litry!

Nowy system laserowy nawigacji LDS pozwala na precyzyjne zmapowanie pomieszczenia, a nawet na wykrywanie i omijanie drobnych przedmiotów leżących na podłodze, takich jak zabawki czy kable.

Cena w promocji to 2299 złotych. Jest także dostępna promocja – robot oraz stacja dokująca Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station. W promocji zestaw kosztuje 2999 zł, poza nią 3398 zł.

Stacja dokująca Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station

Dzięki tej ładującej stacji dokującej z funkcją opróżniania pojemnika na śmieci sprzątanie stanie się przyjemne i szybkie. W antybakteryjnym worku mieszczą się aż cztery litry kurzu. Działa tylko z odkurzaczem Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra.

Cena: 1099 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi